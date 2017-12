Bate vântul prin Satul de vacanţă

La început de august, comercianţii din Satul de vacanţă, din staţiunea Mamaia, se plângeau că sezonul estival 2011 le va aduce pierderi substanţiale în loc de profit. Trecuseră două luni de vară, iar turiştii erau puţini, mulţi dintre ei fiind persoane care stăteau în gazdă în cartierele apropiate ale zonei, venind pe litoral mai mult pentru mare, şi mai puţin pentru distracţii. De două luni, proprietarii de afaceri aduceau bani de acasă pentru a-şi plăţi angajaţii şi facturile la utilităţi. Acum, mirosul de hamsie lipseşte, manelele nu mai răsună în difuzoare, abia dacă se mai zăresc doi-trei vânzători şi câţiva turişti rătăciţi. La sfârşit de vară, afaceriştii, după ce au tras linie, au concluzionat că, deşi sezonul estival s-a prelungit cu câteva săptămâni, abia îşi pot acoperi datoriile. “Am rămas cu multă marfă pe care o vom împacheta şi o vom vinde la anul. Chiar dacă profitul este foarte mic, am mai supravieţiut câteva luni şi trăim cu speranţa că anul viitor va fi unul mai bun. Nu putem renunţa la mica noastră afacere, din asta trăim. Turiştii care încă mai vizitează parcul de distracţii sunt veniţi la mare cu bilete de concediu la preţuri promoţionale. Nu au bani de cheltuit pe haine, cadouri, în restaurant sau la jocuri”, a mărturisit proprietara unui chioşc cu suveniruri.

MAŞINUŢE LA IERNAT În Satul de vacanţă există o gamă diversificată de jocuri, la care preţurile pentru utilizare sunt cuprinse între patru şi opt lei, fiind neschimbate de ani buni. Chiar şi aşa, sezonul 2011 a adus încasări cu 50% mai mici ca în anii trecuţi. Acum, toate maşinăriile sofisticate, de la centrifugă, caracatiţă, carusel sau 4D discover au intrat la iernat. Unele sunt învelite cu folie de plastic, iar altele sunt “împachetate” în cutii imense, de parcă ar aştepta să fie transportate în locuri unde oamenii se vor bucura de ele. Cele mai iubite dintre jucării au fost maşinuţele cu tampoane. Din păcate, consumatorii nu s-au înghesuit la casele de marcat ca în alţi ani. “În fiecare an, vânzările la bilete sunt din ce în ce mai slabe. Luna august ne-a scos din faliment. Încasările au fost mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Dar, în ansamblu, vara 2011 a adus profit mai mic cu 50% în comparaţie cu anul trecut”, a declarat un casier din Satul de vacanţă.

ALEI PUSTII Majoritatea afacerilor din Satul de vacanţă s-au închis odată cu începerea noului an şcolar, însă, din loc în loc, unii comercianţi au preferat să mai ţină deschis câteva săptămâni, în speranţa că iarna nu îi va prinde cu stocuri imense de marfă. Pentru alţii, ieri a fost ultima zi de funcţionare a activităţii. “Am mai ţinut deschis o perioadă după terminarea verii. Vremea a fost frumoasă şi am sperat că vom mai vinde câte ceva. Astăzi (ieri – n.r) e ultima zi în care avem deschis. De mâine (luni – n.r.) ne apucăm să împachetăm marfa şi o vom depozita în casă”, a mai spus proprietara chioşcului de suveniruri. Dacă comercianţii au mai ţinut tarabele deschise încă trei săptămâni după terminarea sezonului, încât vânzătorii sunt şi proprietari, iar chiria e plătită până la sfârşitul lunii septembrie, patiseriile, simigeriile şi majoritatea restaurantelor au închis de aproape două săptămâni. Am încercat să o găsim pe proprietara unei simigerii, care în urmă cu o lună şi jumătate ne povestise că a investit 30.000 de euro în afacere, sperând măcar că va vinde pentru a plăti salariile şi facturile. Totuşi femeia se gândise că în patru ani îşi va amortiza investiţia. “De mult e lacătul pus pe uşă”, ne-a spus un bărbat, cizmar de meserie, care a ajuns să vândă câteva haine, cumpărate probabil de la un en-gross, pentru a-şi câştiga existenţa.