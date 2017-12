Bate vântul schimbării în PSD

Consiliul Naţional (CN) al PSD a decis, ieri, în unanimitate, convocarea Congresului extraordinar al formaţiunii la 20 februarie. Congresul extraordinar al partidului va avea pe ordinea de zi analiza acţiunilor politice de la ultimul Congres, modificarea Statutului şi alegerea conducerii. Congresul extraordinar al PSD va fi compus din membrii Consiliului Naţional (CN) şi delegaţi aleşi la Conferinţele extraordinare, precum şi din 200 de invitaţi, printre care membri ai Partidului Socialist European, ambasadori, membri ai corpului diplomatic. Consiliul Naţional a agreat, totodată, convocarea Comitetului Executiv pentru elaborarea acestui regulament pe 20 februarie. Totodată, la propunerea liderului PSD, Mircea Geoană, Consiliul Naţional a decis să mandateze Comitetul Executiv să decidă în privinţa duratei Congresului extraordinar.

Năstase. Preşedintele CN al PSD, Adrian Năstase, şi-a anunţat ieri, de la tribuna reuniunii Consiliului, candidatura la preşedinţia partidului. Năstase a declarat că PSD se află sub o presiune enormă din partea lui Traian Băsescu, şeful statului dorindu-şi un PSD cât mai mic: “Traian Băsescu doreşte un PSD ca o pisică mică, domesticită, sau cel multă ca un Chihuahua. Eu doresc un PSD ca un Doberman, care să apere democraţia şi să protejeze colegii alergaţi prin teritoriu”.

Diaconescu. Vicepreşedintele PSD Cristian Diaconescu a declarat, ieri, că îşi doreşte să candideze pentru preşedinţia PSD pentru a-şi impune proiectul politic în care crede: “Din punctul meu de vedere, nu am altă alternativă decât să candidez la preşedinţia partidului, pentru că vreau să impun un proiect politic în care cred”.

Mitrea. Candidat anunţat la şefia PSD, Miron Mitrea a declarat în şedinţa CN al PSD că profesioniştii au fost îndepărtaţi din prima linie a partidului sau chiar daţi afară, dacă nu au plecat singuri: “PSD a avut cel mai bun guvern post-revoluţionar în perioada 2000-2004 şi nu înţeleg de ce unii de ruşinează cu aceasta. Eu nu, deşi am fost fugărit şi luat cu gonacii prin ţară şi asta pentru că am făcut parte din acel guvern. A fost guvernul care a reuşit să introducă România în UE şi NATO. Nu pot să nu mă întreb unde este Ioan Mircea Paşcu, unde sunt Mihai Tănăsescu, Dan Ioan Popescu şi alţii care au părăsit partidul”. Senatorul PSD a precizat că nu a fost şi nu acceptă să fie omul nimănui, susţinând că, de 15 ani, a încercat să nu facă compromisuri cu adevărul şi că foarte rar a regretat că a vorbit, dar foarte des a regretat că a tăcut. Mitrea a susţinut că Sorin Oprescu ar fi fost îndepărtat din partid pentru că a îndrăznit să candideze împotriva lui Mircea Geoană la şefia PSD.

Iliescu. Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a reiterate, de la tribuna Consiliului, că nu este interesat să candideze la vreo funcţie în partid. Mai mult, fostul preşedinte a spus că se gândeşte la necesitatea menţinerii funcţiei de preşedinte de onoare în noul statut al PSD. Iliescu consideră că PSD a irosit mult timp în lupte şi conspiraţii şi a greşit că a intrat la guvernare cu PD-L. El a mai spus că partidul are prea multe funcţii de vicepreşedinte, apreciind că numărul acestora ar trebui redus până la 5-8 astfel de posturi: “Avem 15 sau 17 vicepreşedinţi, nu mai ştiu câţi. Dacă v-aş ruga să nominalizaţi vicepreşedinţii partidului, nu ştiu câţi aţi fi capabili să o faceţi, eu nu-i mai ştiu. La ce ne trebuie această armată de vicepreşedinţi, la ce ne trebuie cumulul de funcţiuni pe care îl combatem?” Preşedintele de onoare al PSD a criticat întâlnirile unor lideri ai partidului în mod informal, la unele restaurante sau hoteluri, cum s-a întâmplat la Poiana Braşov şi Snagov, şi a arătat că trebuie eliminate promovările “pe interese de grup, de gaşcă”.

Geoană. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, nu crede în reuşita în alegeri a lui Mitrea. “Mi se pare nefiresc ca cineva care nu ne-a făcut bine în campanie, care a avut o atitudine ostilă tot anul vizavi de şansele noastre de a câştiga, să emită pretenţii la şefia PSD”, a spus Geoană, referindu-se la candidatura lui Mitrea. El a menţionat că în partid sunt oameni cu forţă care nu au făcut efort în campania pentru Preşedinţie. Geoană a mai afirmat că Năstase a avut funcţii importante în stat şi că este un politician matur, iar despre Diaconescu, că este un politician cu un potenţial \"interesant\" pentru viitor.

PSD Constanţa vrea o schimbare

Constanţa. Prezenţi la şedinţa CN al PSD, liderii organizaţiei judeţene Constanţa a PSD şi parlamentarii constănţeni au declarat că PSD are nevoie de un lider energic, cu personalitate. “În politică, la fel ca şi în sport, trebuie să faci un pas înapoi atunci când pierzi. La acest lucru s-a referit Radu Mazăre când a zis că PSD are nevoie de un lider cu sânge. Aceasta este viaţa unui partid politic: atunci când pierzi, să te retragi. Sunt lucruri normale, dar care în România nu sunt înţelese. La noi nu există instituţia demisiei atunci când pierzi. Eu sau Radu Mazăre, dacă am pierde alegerile la Constanţa, ne-am retrage din funcţiile de conducere ale organizaţiei judeţene”, a declarat prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu. El susţine că PSD are nevoie de un lider care să sprijine aleşii locali ai PSD, supuşi în prezent unor presiuni foarte mari din partea puterii. “La Constanţa, principalul abuz l-a făcut prefectul PD-L Claudiu Palaz, când l-a destituit abuziv pe primarul din Mangalia, ales democratic în 2008. Este un abuz fără precedent în istoria politică a României postdecembriste şi am informaţii că şi în alte judeţe se întâmplă la fel. Acum PD-L încearcă, prin metode demne de comuna primitivă, să-şi impună oamenii cu forţa, împotriva voinţei cetăţenilor. Noi nu ne speriem de aşa ceva şi trebuie, cu noua conducere, să pregătim candidaţii viitoarelor alegeri. De asemenea, sperăm ca, la Congresul din 20 februarie şi după, organizaţia PSD şi judeţul Constanţa să fie mult mai apreciate”, a subliniat Constantinescu. La rândul lui, preşedintele organizaţiei PSD Constanţa, Radu Mazăre, a afirmat că, în prezent, „ţara merge în cap” şi că este nevoie de cineva care să o pună pe drumul cel bun: „Cel care are sânge şi căruia nu îi este frică poate să facă lucrul acesta. Spre exemplu, mie nu îmi este frică”. Mazăre a adăugat că nu s-a decis, deocamdată, dacă va candida sau nu la şefia PSD: „Când o să mă vedeţi militar, cu bereta roşie şi cu patru soldaţi în spate, la tribună, înseamnă că voi candida. Deocamdată, nu am decis”. Senatorul PSD Nicolae Moga crede că PSD are nevoie de un lider care să facă cu adevărat opoziţie. „PSD are nevoie de un lider energic cu personalitate, mai ales în această perioadă. Lucrurile în PSD nu merg aşa cum ar trebui şi asta se vede”, a declarat Moga. „PSD-ului îi lipseşte o echipă câştigătoare pentru următoarele alegeri. Cred că este nevoie de o nouă mentalitate, una de învingător. Avem nevoie de o conducere a PSD puternică, care să ne susţină atunci când avem nevoie”, a declarat primarul Mangaliei, Claudiu Tusac. În cursa pentru şefia PSD s-au înscris deja Mircea Geaonă, Miron Mitrea, Cristian Diaconescu, Adrian Năstase şi Andrei Alexandru, existând posibilitatea ca, în ziua Congresului, să apară alte candidaturi.