Baterii din hîrtie, mai eficiente decît cele tradiţionale

Cercetătorii americani au creat o nouă baterie electrică, capabilă să funcţioneze pe bază de transpiraţie umană sau sînge, care seamănă cu o simplă bucată de hîrtie neagră şi care poate avea o gamă largă de aplicaţii. Cercetătorii au produs o structură moleculară compozită formată în proporţie de 90% din celuloză şi în proporţie de 10% din nano-tuburi din carbon care joacă rolul de electrozi şi permit trecerea curentului electric.

Noua baterie este foarte uşoară, foarte fină şi extrem de suplă, au explicat inventatorii de la Institutul Politehnic Rensselaer din SUA. Bateria funcţionează la temperaturi de la 37,8 la 148,9 grade Celsius. Bateriile tradiţionale conţin un mare număr de componente separate, în timp ce componentele bateriilor din hîrtie sînt integrate într-o singură structură, ceea ce le face mai eficiente din punct de vedere energetic. În plus, bateria din hîrtie poate fi rulată, pliată, mototolită sau decupată în mai multe bucăţi fără a-şi pierde proprietăţile sau capacităţile tehnice. Bateria este ecologică pentru că hîrtia este biodegradabilă şi nu conţine substanţe toxice. Această baterie poate fi utilizată, de exemplu, ca sursă electrică pentru echipamentele implantate în corpul uman, precum pacemaker-urile sau defibrilatoarele, sîngele acţionînd în acest caz ca electrolit.

Studiul asupra acestui tip de baterie, coordonat de Robert Linhardt, a fost publicat în “Proceedings of the National Academy of Sciences”.