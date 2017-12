Bateristul trupei Scorpions, eliberat din închisoare

James Kottak, bateristul american al formaţiei hard-rock germane Scorpions, a fost eliberat din închisoare, în Dubai, după ce a fost ţinut în detenţie pentru că ar fi insultat Islamul. Rockerul a fost condamnat pe 29 aprilie la o lună de închisoare în Emiratele Arabe Unite, iar conform unui mesaj postat pe contul de Facebook al formaţiei, a fost eliberat miercuri. ”James Kottak a părăsit Dubaiul la bordul unui avion şi a sosit în SUA. Va avea nevoie de timp pentru a-şi rezolva problemele”, conform mesajului postat pe contul formaţiei.

Problemele lui James Kottak cu legea din Emirate au început la 3 aprilie, când a fost arestat după ce a agresat verbal călătorii aflaţi în aeroportul din Dubai, pe care i-ar fi numit ”musulmani needucaţi” şi cărora le-ar fi arătat degetul mijlociu, în timp ce era sub influenţa băuturilor alcoolice. ”Eu nu-mi amintesc să fi spus aceste cuvinte şi nu am arătat nimănui degetul mijlociu. Nu aveam cum să spun aşa ceva despre musulmani, fie că eram băut sau treaz. Recunosc că am băut alcool, dar nu recunosc celelalte două acuzaţii. Eu nu am făcut aşa ceva”, a declarat rockerul în faţa procurorilor, conform publicaţiei ”The Gulf News”. De asemenea, James Kottak a respins şi acuzaţia că şi-ar fi dat jos pantalonii. ”Nu este adevărat. Mi-am ridicat doar tricoul pentru a le arăta tatuajul pe care îl am pe spate”. Pe lângă sentinţa de închisoare, Kottak a fost amendat cu 2.000 de drahme, circa 545 de dolari, pentru consum de alcool.