Batoanele de ciocolată, bune pentru sănătate şi siluetă

Batoane de ciocolată cu 50% mai puţină grăsime, care au în compoziţia lor suc de fructe, au fost preparate de cercetătorii de la Universitatea Warwick din Marea Britanie. Noile batoane sunt bune atât pentru starea de sănătate, cât şi pentru siluetă, întrucât picăturile de suc de fructe, precum măr, portocală şi coacăze, pe care le conţin înlocuiesc până la jumătate din conţinutul de grăsimi, prezent în batoanele obişnuite de ciocolată. Tehnica de preparare a acestor batoane fucţionează perfect cu toate tipurile de ciocolată, neagră, albă sau cu lapte, şi oferă produsului final o aromă fructată. Specialiştii britanici au în vedere şi posibilitatea de a înlocui sucul de fructe cu o soluţie de apă şi vitamina C, pentru a menţine gustul de ciocolată.

Tehnica de fabricaţie, concepută de cercetătorii de la Universitatea Warwick, înlocuieşte untul de cacao şi grăsimile din lapte, folosite în batoanele obişnuite, cu sucul de fructe, un lichid alcătuit din microbule. Savanţii au reuşit să obţină această emulsie folosind metoda Pickering, o metodă care împiedică micile bule să se unească între ele. În acest fel, ciocolata îşi păstrează textura catifelată, rămânând fermă dar uşor de sfărâmat când utilizatorul muşcă din baton, topindu-se totodată foarte uşor în gură. Cercetătorii britanici speră că metoda lor va fi preluată de industria dulciurilor pentru a introduce pe piaţă batoane de ciocolată cu conţinut scăzut de grăsimi şi alte dulciuri asemănătoare. O porţie clasică, de 57 grame, de ciocolată neagră din clasa premium include până la 13 grame de grăsimi, reprezentând 20% din necesarul zilnic de grăsimi al unei persoane, iar multe dintre aceste grăsimi fac parte din clasa grăsimilor saturate, considerate dăunătoare pentru sănătate. Deşi este bogată în grăsimi şi zahăr, ciocolata cu suc de fructe are o concentraţie ridicată de substanţe naturale din plante, considerate sănătoase, precum antioxidanţii şi flavonoizii. În plus, prin înlocuirea sucului de fructe cu o soluţie de apă şi vitamina C, utilizatorul va putea să beneficieze de o reducere consistentă a conţinutului de glucide din aceste batoane de ciocolată.