Bătrân carbonizat în propria casă

Un bătrân de 84 de ani și-a găsit sfârșitul, marți noapte, după ce casa i-a fost mistuită de flăcări. Alarma s-a dat în jurul orei 22.00, în localitatea Cogealac, atunci când fiica lui Anton Sezanov a sunat la 112 și a chemat pompierii, spunând că în locuința tatălui ei a izbucnit un incendiu. Aceasta a început să strige după ajutor, iar vecinii au intervenit imediat. „Când am venit de la serviciu, am văzut că ardea ceva în partea de casă unde locuia tatăl meu. După ce am sunat la 112, am spart geamurile și, cu ajutorul vecinilor, am aruncat apă cu gălețile, am tras și furtunul, însă nu am reușit să stingem incendiul. Nu am putut să intru în casă, pentru că focul era foarte puternic“, a povestit, încă în stare de șoc, după tragedie, fiica victimei, Tatiana Necșuleu. În scurt timp, pe strada Nucilor și-au făcut apariția două autospeciale cu 11 subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“, de la stația Midia-Năvodari. Militarii au reușit să stingă flăcările în jurul orei 23.30 și au stabilit că, cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la o țigară aprinsă. „A fost o intervenție foarte dificilă din cauza temperaturii ridicate din casă și a fumului foarte dens“, a declarat plt. maj. Marian Micu, din cadrul ISU „Dobrogea“.

CARBONIZAT Într-o odaie a locuinței, pompierii au descoperit trupul carbonizat al lui Anton Sezanov, de 84 de ani. Victima era invalidă de la vârsta de 24 de ani, după un accident de muncă. Bătrânul rămăsese singur de 17 ani, după ce soția i-a murit. „În urma unui accident, la o moară, și-a zdrobit laba piciorului. Avea proteză, scaun cu rotile, dar nu prea le folosea, stătea mai mult în casă. Înainte să plec la serviciu, i-am lăsat o țigară în scrumieră. Mereu îl certam că nu renunță. Probabil i-a căzut jar pe jos, s-a aprins și nu a observat, nici nu îmi dau seama ce s-a întâmplat. El, în ultima perioadă, avea probleme și cu vederea. În trecut, s-a întâmplat o situație similară, dar am fost eu prin preajmă și am intervenit. Chiar îi spuneam să nu mai fumeze, dar îmi zicea tot timpul că o să fie atent...“, a mai povestit fiica victimei. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei. De asemenea, militarii au pornit o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul.