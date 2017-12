Bătrân lovit pe trecere

Un bărbat de 86 de ani, din Constanţa, a fost rănit ieri după-amiază, într-un accident rutier care a avut loc, în jurul orei 13.45, în municipiu. Poliţiştii de la Rutieră spun că Maria Popa, de 19 ani, din Constanţa, a condus un autoturism marca Volkswagen, cu numărul de înmatriculare CT 26 PMM, pe bulevardul Mamaia, dinspre zona Delfinariu către staţiunea Mamaia. Ajunsă la marcajul pietonal din apropierea hotelului Turist, spun oamenii legii, şoferiţa l-a acroşat pe Ilie Goschin, de 86 de ani, din Constanţa, care traversa şoseaua pe trecerea de pietoni. În urma impactului, bătrânul a fost rănit. „Eu treceam şoseaua pe marcaj, civilizat. Şoferiţa nu a oprit, însă, regulamentar şi m-a luat pe sus. A venit direct în mine. Nu ştiu de ce nu a încetinit, doar m-a văzut pe trecere. Am şi eu permis, chiar dacă am vârsta pe care o am şi ştiu că în preajma trecerilor de pietoni, ca şofer, trebuie să fii foarte atent”, a declarat Ilie Goschin. Tânăra aflată la volan a spus că a încercat să-l evite pe bătrân, dar nu a reuşit. Victima a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii au testat-o pe şoferiţă cu aparatul Drager şi au constatat că aceasta nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii de la Rutieră continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul.