Bătrână arsă de vie

O pensionară în vârstă de 82 de ani a murit, miercuri noaptea, într-un incendiu care i-a mistuit casa. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, la scurt timp după miezul nopţii, au fost anunţaţi prin 112 că o casă din localitatea Agigea a fost cuprinsă de flăcări. Pentru stingerea incendiului au fost trimise două autospeciale din cadrul Detaşamentului Constanţa Port. Cu toate că au ajuns rapid, militarii nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe proprietara imobilului, care locuia singură. Câţiva vecini au încercat să intre în casă până la venirea pompierilor, însă au fost nevoiţi să facă cale întoarsă din cauza flăcărilor foarte mari. „Când am văzut flăcările, am sărit gardul în curte şi m-am dus la uşa din spatele casei cu intenţia de a o scoate pe bătrână. Am dat un picior în uşă pentru a o deschide, dar a bufnit o flacără mare şi nu am mai putut intra“, a declarat un tânăr care a încercat să o salveze pe bătrână. Reprezentanţii ISU „Dobrogea” spun că incendiul a fost stins după mai bine de o oră şi că pensionara nu a avut nicio şansă de scăpare pentru că acoperişul casei s-a prăbuşit peste ea. În urma cercetărilor efectuate, militarii au stabilit că incendiul a fost provocat de jarul care a sărit din sobă. Flăcările au transformat în scrum bucătăria şi un foişor din lemn, construit în apropierea casei.