Bătrână băgată în comă de concubin?

O septuagenară din Constanța a ajuns, marți seară, în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, iar polițiștii au pornit o anchetă și încearcă să afle cum a ajuns în această stare... Victima, Maria Neculică, de 71 de ani, locuiește într-un bloc de pe strada Baba Novac, iar marți a fost găsită de vecini întinsă pe jos, sângerând... Aceștia cred că a fost agresată de concubinul ei, care este cu aproximativ 20 de ani mai tânăr și care își făcea veacul pe acolo. „Ieri (n.r. marți), în jurul orei 18.00, l-am văzut pe cel care stătea cu ea că pleca cu bagajele, avea două genți. L-am luat la întrebări și i-am spus dacă vecina știe că el a plecat și a luat lucruri din casă. Nu a răspuns, a lăsat gențile pe hol și a plecat. Am observat că ușa garsonierei era deschisă, respectiv era crăpată. Am bătut, dar nu a răspuns nimeni. Împreună cu mai mulți vecini am intrat în locuință, cu o lanternă, și am găsit-o pe vecină întinsă pe jos, cu fața în pernă și acoperită cu o pilotă. Am încercat să o mișcăm și am observat că avea sânge la cap care era deja uscat. L-am sunat pe nepotul ei și i-am spus să vină imediat“, a declarat o locatară. Vecinii au sunat și la 112, cerând ajutorul medicilor, dar și al oamenilor legii. Un echipaj de la Secția 4 Poliție Constanța și unul de la SMURD au ajuns imediat la locul indicat. Victima se afla în stare gravă și a fost transportată de urgență la spital. La unitatea medicală, Maria Neculică a fost supusă unei intervenții chirurgicale la cap, fiind în prezent în comă.

ANCHETĂ

Cazul a ajuns și în atenția ofițerilor Serviciului de Investigații Criminale (SIC) din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, care au pornit o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. Marți seară, garsoniera a fost sigilată de anchetatori, iar miercuri, ofițerii SIC s-au întors la locul faptei și au luat la puricat locuința, în căutare de probe. Potrivit unor surse, în afara loviturii de la cap, victima avea și alte urme de violență pe corp care ar fi putut fi produse cu și de corpuri dure, însă oamenii legii nu exclud varianta ca femeia să fi căzut. Aceasta este cunoscută drept consumatoare de alcool. „Nimeni nu a intrat la ea în casă. Trăia în mizerie, mirosea numai a urină. Înainte îi mai făcea curat femeia de serviciu, dar aceasta a murit. Toți vecinii i-au spus nepotului ei să îi trimită pe cineva care să curețe prin casă. Mereu mirosea a băutură și nu prea vorbea cu nimeni. Mai cumpăra de la en-gros legături de pătrunjel și alte verdețuri, le făcea în legături mici și le ducea în piața Tomis III să le vândă“, a declarat o vecină. Oamenii legii au discutat cu vecinii și au aflat de la aceștia cine este individul cu care bătrâna trăia în concubinaj. Anchetatorii încearcă să dea de urma acestuia, pentru a-l audia. În cazul în care se va stabili că el este vinovat, va fi cercetat pentru loviri sau alte violențe. Dacă starea septuagenarei se va agrava și aceasta va muri, anchetatorii vor schimba încadrarea juridică.