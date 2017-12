Bătrână de 90 de ani, batjocorită

Poliţiştii constănţeni sunt pe urmele unui bărbat care, în noaptea de marţi spre miercuri, a violat o bătrână din satul Petrroşani, comuna Deleni. Oamenii legii au fost alertaţi, ieri dimineaţă, prin 112, de o vecină a pensionarei care are are grijă de ea. Femeia le-a spus oamenilor legii că bătrâna a fost bătută şi violată în propria casă. Victima, Ileana Gâscă, de 90 de ani, le-a povestit anchetatorilor că totul s-a întâmplat în jurul orei 22.00. Ea a spus că din cauza căldurii nu putea dormi şi a lăsat geamurile şi uşa deschise. La un moment dat, femeia a auzit câinii cum latră afară şi, de frica hoţilor, s-a ridicat din pat şi s-a dus să încuie uşa. Nu a mai apucat pentru că a fost lovită peste faţă şi i s-a pus o pătură pe cap. Intrusul a ameninţat-o că dacă ţipă o omoră şi a târât-o în cameră, unde a violat-o. „Femeia suferă de cataractă, motiv pentru care nu a putut observa fizionomia agresorului. Pentru identificarea autorului am adus şi un câine de urmă cu care am încercat să refacem traseul pe care l-a urmat violatorul. Am reuşit să strângem mai multe probe, iar acum avem doi suspecţi pe care urmează să îi audiem“, a declarat cms. Ionel Ioniţă, şeful Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia. Anchetatorii spun că, în ultimii ani, în această zonă au mai fost comise patru violuri şi că cei doi indivizi suspectaţi în acest caz mai au la activ fapte similare. „De cele mai multe ori, victimele se împacă cu violatorii. Mai mult, în momentul în care ajung în instanţă, infractorii de acest tip primesc pedepse uşoare, chiar şi cu suspendare“, a adăugat şeful Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia. Ileana Gâscă a fost dusă la Serviciul de Medicină Legală Constanţa pentru recoltarea de probe biologice. În baza acestor analize, coroborat cu probele găsite în casa bătrânei, oamenii legii speră să îl identifice cât mai repede pe autor.