Bătrână găsită moartă în casă

O bătrână, în vârstă de 82 de ani, din localitatea Agigea, a fost găsită fără suflare, în propria casă, sâmbătă dimineaţă, în jurul orelor 09.00. Descoperirea a fost făcută după ce o vecină care venise în vizită a observat că locuinţa octogenarei este plină de fum. Pentru că imobilul era încuiat, un bărbat care locuieşte pe aceeaşi stradă a spart uşa, reuşind să intre în imobil. Oamenii legii au găsit-o pe femeie zăcând fără suflare pe un pat cuprins de flăcări. Au încercat să îi dea primul ajutor şi au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutorul autorităţilor. La adresa indicată au sosit poliţiştii din localitate, pompierii militari, dar şi o ambulanţă. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe bătrână. Poliţiştii spun că lângă octogenară a fost găsită o butelie de aragaz cu robinetul deschis. Pompierii militari au reuşit să stingă în scurt timp flăcările care ardeau mocnit. Poliţiştii spun că în această fază a anchetei nu există suspiciuni. Trupul neînsufleţit al femeii a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei exacte a morţii. Medicii legişti urmează să-şi formuleze astăzi concluziile. Poliţiştii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care bătrâna şi-a pierdut viaţa.

CAZ SIMILAR Amintim că în luna decembrie a anului trecut, doi bătrâni de 75 de ani, din Agigea, au fost găsiţi morţi în casă. Descoperirea a fost făcută şi atunci de vecinii victimelor. „Nu îi mai văzusem prin curte de vreo două sau trei zile şi am avut o bănuială că ceva li s-a întâmplat. Azi (n.r - vineri), când am venit la magazin ca să fac piaţa, am stat de vorbă cu vânzătoarea, care mi-a spus că nici ea nu mai ştie nimic despre ei. Am intrat, mai multe persoane, în curtea casei lor şi pe geam i-am văzut pe amândoi întinşi pe patul din dormitor. Cineva a sunat imediat la 112 şi a cerut ajutor”, declara la acea dată o femeie. În scurt timp, pe strada Octavian Goga au ajuns poliţiştii din localitate şi o ambulanţă. După ce s-a constatat decesul celor doi soţi, la faţa locului au fost chemaţi şi criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. “Din câte ştiu, se încălzeau cu o sobă de teracotă. Este posibil ca fumul să fi intrat în cameră şi ca ei să fi murit asfixiaţi”, a declarat un vecin. Raportul medicilor legişti a indicat faptul că cei doi soţi au murit intoxicaţi cu monoxid de carbon.