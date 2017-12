Bătrână lăsată fără economii

A crezut că face o afacere bună, însă tânărul care poza într-un cumpărător generos, interesat de ouă de ţară, i-a furat toţi banii din casă. Victima, o bătrână de 82 de ani, din comuna Castelu, a descoperit că fusese jefuită abia la câteva ore după ce încheiase „afacerea“. Poliţiştii încearcă acum să dea de urma individului care a păcălit-o pe femeie. „Luni, pe la ora 10.30, a venit un băiat să ia de la mine ouă. Coborâse dintr-o maşină neagră, în care erau mai multe persoane. Numai el a intrat în curte. A venit după mine şi i-am dat o sacoşă în care să pună cele 50 de ouă. Mi-a plătit cu o hârtie de 200 de lei. Prima dată am spus că nu am rest, dar până la urmă m-am dus în locuinţă. A zis că îmi dă un leu pe ou. Îmi spunea că sunt pentru bunica lui, care vrea să facă o plăcintă. Când am ieşit cu banii, s-a uitat la ei şi mi-a cerut să îi dau o bancnotă de 100 de lei. Atunci m-am întors în locuinţă şi am luat o hârtie de 100 de lei dintr-o carte în care ţineam banii ascunşi. Când am ieşit în curte, el nu mai era. Sacoşa cu ouă fusese agăţată pe gard. M-am dus la poartă, în spatele casei, dar nu l-am găsit. Când veneam în curtea din faţă, l-am văzut ieşind din casă. L-am întrebat ce a căutat înăuntru şi a zis că a venit după mine să îi dau banii. Apoi a plecat. Eu nu mi-am dat seama ce a făcut... Când am intrat în locuinţă, am descoperit că banii mi-au dispărut. Era să cad din picioare. Aveam 4.300 de lei. Voiam să îmi cumpăr o maşină de spălat şi să îmi repar acoperişul bucătăriei de vară“, a declarat Elena Pandrea.

FURTURI ÎN SERIE Localnicii spun că acesta nu este un caz izolat. „Ştiu că, în urmă cu un an, nişte indivizi au intrat într-o casă din Castelu, peste o familie de musulmani. Aveau măşti pe faţă! Au furat atunci 15.000 de lei şi toate bijuteriile acelor oameni. Au smuls cerceii din urechile femeilor! Săptămâna trecută au intrat peste o localnică din Nisipari. De acolo, însă, nu au avut ce să ia. Sunt foarte periculoşi! Vin şi cer să cumpere ouă, miei, capre şi apoi fură tot ce găsesc. Eu i-am rugat pe bătrâni să îşi primească banii pe card, dar nu vor. Ei vor să vină poştaşul la poartă cu banii în mână“, a declarat Kerim Gevat, consilier local şi vecin al bătrânei jefuite. Oamenii legii din localitate fac investigaţii pentru a-l identifica pe autor. Ei au obţinut o serie de imagini de pe camerele de supraveghere din zonă şi spun că au deja un cerc de suspecţi. Poliţiştii trag un semnal de alarmă asupra acestor cazuri şi îi sfătuiesc pe oameni să nu invite în casă persoane străine şi să fie atenţi în momentul în care cineva le propune o afacere profitabilă.