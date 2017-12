Bătrână legată şi ameninţată de un hoţ

O pensionară în vârstă de 80 de ani a fost atacată, vineri dimineaţă, în propria casă, de un tânăr care i-a cerut aurul şi banii. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că poliţiştii din Cobadin au intrat în alertă, în jurul orei 08.00, când o femeie a sunat la 112 şi a anunţat că mama ei a fost legată şi ameninţată cu moartea de un hoţ. Din primele investigaţii efectuate în acest caz, oamenii legii au stabilit că în locuinţa femeii a pătruns un bărbat necunoscut care a imobilizat-o legându-i mâinile cu o sfoară şi apoi a răscolit toată casa. Victima le-a povestit anchetatorilor că a fost atacată la doar câteva minute după ce nepoata ei a plecat la serviciu şi că, în prima fază, a crezut că este vorba de o glumă. Totodată, victima a spus că cel care a atacat-o are în jur de 20 de ani, tenul alb, ochii mari şi o înălţime de 1.50 metri. Pentru a îl prinde pe agresor, poliţiştii au adus şi un câine de urmă care, din păcate, a pierdut mirosul infractorului la o distanţă de un kilometru de casa bătrânei, într-o zonă locuită de romi.

TERORIZATĂ „A venit nevastă-mea la mine şi mi-a spus să fug la sora mea că a păţit ceva. Când am intrat în casă am găsit-o întinsă pe pat şi tremura toată. Era terorizată. A zis că a intrat peste ea un străin. Iniţial, când hoţul a prins-o din spate, ea a crezut că este nepotul care îi mai face glume, însă când s-a întors a văzut că este un străin. Ea a încercat să îl lovească, însă hoţul i-a legat mâinile cu o sfoară şi a ameninţat-o cu un cuţit, cerându-i să-i spună unde sunt banii şi unde este aurul. Este ciudat că agresorul a pronunţat şi numele nepoatei noastre. A zis că sigur nepoata are aur şi i-a cerut să-i arate unde îl ţine. După ce a scotocit prin casă şi nu a găsit nimic, individul a dezlegat-o şi a plecat, nu înainte de a-i lua cheile şi a o încuia în casă. Ea a ieşit însă pe altă uşă şi a cerut ajutor vecinilor“, a declarat Nemurla Munir, fratele victimei. Anchetatorii spun că au deja un cerc de suspecţi şi că speră ca victima să îl poată recunoaşte din grup pe autor.