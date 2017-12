VECINUL ASASIN. O pensionară din comuna constănţeană Crucea a fost violată şi ucisă în propria casă de un localnic, în vârstă de 21 de ani, în noaptea de duminică. Trupul neînsufleţit al femeii a fost descoperit, luni seara, de un vecin care nu o mai văzuse şi a crezut că i s-a făcut rău şi a căzut în casă. „Vineri, săptămâna trecută, am adus-o pe mama acasă după ce a fost internată la Spitalul Judeţean. Sâmbătă, a fost văzută de vecini în timp ce se întorcea de la piaţă, iar de atunci nu a mai dat niciun semn. Luni seara, ne-au sunat vecinii şi ne-au spus că s-au uitat pe un geam şi au văzut-o pe mama în pat, cu o pernă pe faţă. Când am ajuns am văzut mai multe maşini de poliţie, iar procurorul nu ne-a lăsat să intrăm“, a declarat nora victimei, Dumitra Neagu, în vârstă de 51 de ani. În urma cercetărilor efectuate în acest caz, oamenii legii au stabilit că victima, Mariţa Neagu, de 78 de ani, a fost omorâtă în noaptea de duminică spre luni. La scurt timp, anchetatorii au reuşit să îl identifice pe asasin. Acesta este Dragoş Ştefan Iordache, în vârstă de 21 de ani, din Crucea, şi locuieşte la patru case distanţă de victimă.

FILMUL CRIMEI. Nora victimei a fost prezentă la reconstituirea crimei. „Iordache a declarat că a intrat în casă pe fereastra de la stradă. Când a intrat în cameră, bătrâna l-a auzit şi a început să strige la el. Tânărul a povestit că a luat o bucată de lemn de lângă sobă şi a lovit-o de mai multe ori în cap, iar apoi i-a pus o pernă peste faţă. După ce s-a convins că nu mai mişcă, a luat lemnul plin de sânge şi l-a aruncat în sobă. I-a luat banii din portofel şi cerceii pe care îi avea în urechi şi a fugit“, a povestit Dumitra Neagu. Din cercetările efectuate în acest caz, anchetatorii au stabilit că, înainte să o omoare, Dragoş Ştefan Iordache ar fi violat-o pe bătrână. Înainte să plece, presupusul criminal a luat din portofelul victimei suma de 370 de lei şi a ascuns arma crimei în soba din camera în care dormea bătrâna, o bucată de lemn de foc.

REŢINEREA SUSPECTULUI. Rudele pensionarei au rămas fără cuvinte când au auzit depoziţia lui Iordache. „Povestea totul cu seninătate, ca şi cum nimic grav nu s-ar fi întâmplat. A dat vina pe băutură. Dar nu cred că un om beat mai stătea să îşi ascundă urmele. Ce om este în stare de un asemenea lucru? Era o bătrână care nu a supărat niciodată pe nimeni. Cred că nu a ştiut că s-a întors acasă şi a vrut să fure ceva, iar când a dat peste mama soacră, în loc să fugă, a omorât-o“, a adăugat Dumitra Neagu. Trupul neînsufleţit al victimei a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei morţii. Dragoş Ştefan Iordache a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracţiunilor de viol, tâlhărie şi omor deosebit de grav.