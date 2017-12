Bătrână violată şi omorâtă de un cioban

UCISĂ PENTRU PENSIE. A bătut-o, a violat-o, i-a tăiat gâtul ca la animale, iar apoi i-a furat banii pe care îi pusese deoparte, din pensie. Terifianta crimă a avut loc în noaptea de luni spre marţi, în localitatea constănţeană Mireasa. Bătrâna de 82 de ani nu a putut să se salveze din mâinile agresorului, iar clipele de groază prin care a trecut sunt cu atât mai şocante cu cât, în urmă cu aproape patru luni, pensionara, Elena Itu, a fost violată de un alt cioban. Crima a fost descoperită, ieri dimineaţă, de un vecin care venise să îi aducă pâine bătrânei. „Criminalul o cunoştea pentru că mai trece cu oile pe aici, iar bătrâna îl trimitea să îi ia suc sau pâine. Aseară, ăsta a mai fost la o femeie, chiar la nevasta localnicului care a găsit-o moartă pe bătrână. Valerica a început să strige după soţul ei care stă în altă casă, mai la vale, şi ciobanul s-a speriat, a crezut că bărbatul ei este acasă. Luni noaptea, pe la 23.30, criminalul îi cerea femeii de la bar să îi dea de băut pe datorie. Era împreună cu fratele lui. A plecat supărat, iar după aproape jumătate de oră s-a întors şi a schimbat un milion şi şi-a luat bere“, a declarat Cristina Buzur, de 24 de ani, o vecină a femeii ucise. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că, după ce şi-a violat victima, agresorul, Nicolae Culin, de 25 de ani, a luat un cuţit de pe masă şi i-a tăiat gâtul bătrânei. Trupul neînsufleţit, pe jumătate dezbrăcat, l-a aruncat în spatele sobei şi l-a acoperit cu o pătură. După ce s-a asigurat că victima nu mai respiră, a răvăşit toată casa şi a plecat cu 350 de lei.

FĂRĂ MILĂ. În timpul audierilor, Nicolae Culin a recunoscut acuzaţiile aduse şi le-a povestit anchetatorilor, cu sânge rece, cum i-a luat viaţa femeii. Dacă violul a fost un act pe care l-a mărturisit cu ruşine, crima a fost un detaliu pe care şi l-a adus aminte fără regrete. Nicolae Culin a susţinut că a ucis-o pe bătrână pentru că îl enerva. El a povestit că a imobilizat-o pe bătrână, şi în timp ce cu o mână o ţinea de păr să nu se mişte, cu cealaltă i-a tăiat gâtul. „Nu îmi pare rău că am ucis-o, îmi pare rău de mine“, a spus Nicolae Culin. Cu banii pe care i-a găsit în casă, tânărul s-a dus la barul din sat şi a continuat să bea. „Cu banii luaţi din casa bătrânei am cumpărat un telefon mobil şi trei cartele, un pachet de cafea, gumă de mestecat şi o sticlă cu bere de doi litri“, le-a declarat Niculae Culin anchetatorilor. Poliţiştii au reuşit să îl reţină pe tânăr la doar câteva ore după ce a fost anunţată crima. Oamenii legii au descoperit acasă la agresor hainele sale pline de sânge şi o parte din banii pe care îi furase. Trupul neînsufleţit al pensionarei a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei morţii. Totodată, Niculae Culin a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru omor deosebit de grav.

LA INDIGO! Elena Itu a mai fost victima unui viol la începutul lunii martie a acestui an, chiar de Ziua Femeii. La acea dată, femeia a declarat că s-a trezit la miezul nopţii cu un bărbat în casă. „Pe la 22.00 am stins becul şi ascultam dedicaţiile la radio. Uşa era legată cu sfoară şi încuiată. A desfăcut yala cu cuţitul. Eu nu am auzit nimic. M-am trezit cu banditul peste mine. M-a judecat cum a vrut el. Eu aveam trei coaste rupte în urma unui accident de maşină şi acum, când a sărit peste mine şi m-a bătut, mi le-a fisurat şi abia dacă pot să respir de durere. Eu i-am spus: Măi băiete, lasă-mă că îţi dau banii, dar el a continuat. Când ţipam, mă lovea peste faţă şi îmi zicea că dacă nu tac mă omoară, că ia cuţitul şi mă taie“, a povestit atunci Elena Itu. După doar câteva zile, anchetatorii au reuşit să îl prindă pe autor. Acesta este tot un cioban, respectiv Vasile Puiu, de 30 de ani, din localitate. Bărbatul a recunoscut că a intrat peste bătrână, a violat-o şi că a supus-o la perversiuni, iar la plecare a jefuit-o.