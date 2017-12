Bătrânețe de împrumut

Să fii pensionar în România acestor ani înseamnă, de cele mai multe ori, lupta cu neajunsurile, sănătatea şubredă și prost tratată din lipsa banilor și, din păcate, o bătrânețe fără demnitatea pe care deceniile de muncă ar trebui să o ofere. Ca să-și poată duce bătrânețea mai ușor, pentru a-și trata problemele de sănătate și pentru a reuși să-și ajute copiii și nepoții, peste 13.000 de pensionari din județul Constanța apelează frecvent la împrumuturi la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP). Dacă, acum patru sau cinci ani, pensionarii veneau la CARP să facă împrumuturi și să plătească datoriile doar spre sfârșitul lunii, când se dădeau pensiile, în prezent, bătrânii sunt la ușile CARP încă de la începutul lunii, pentru a solicita împrumuturi. Dacă, iarna, bătrânii au nevoie de bani pentru a trece peste sărbători, vara iau împrumuturi pentru a... trăi. ”Tot mai mulți oameni se înscriu și trăiesc de la un împrumut la altul. Cei mai mulți se împrumută în prezent ca să își rezolve problemele de sănătate. Unii fac operații de cataractă, alții își tratează dantura, dar sunt și cei cu probleme grave, precum cancer sau alte boli, pentru care tratamentele sunt costisitoare”, a explicat președintele CARP Constanța, ing. Corneliu Enăchescu. Pe lângă rezolvarea problemelor medicale, mai sunt pensionari care iau bani pentru a-și ajuta copiii sau nepoții cu taxele la facultate sau pentru probleme urgente de rezolvat. Bătrânii stau la cozi în fiecare zi pentru a lua un nou împrumut sau pentru a-și plăti ratele. ”La sfârșitul lunii iulie am avut și câte 55 -58 de împrumuturi într-o zi. Cu câțiva ani în urmă, în perioada 1 - 10 a lunii acordam până în zece împrumuturi pe zi. În primele patru zile de august am acordat 122 de împrumuturi”, a spus Enăchescu. Condițiile de înscriere în CARP sunt simple, așa că orice pensionar care găsește un girant și care plătește taxa de înscriere de 1% din pensie poate să devină membru și să împrumute în aceeași zi bani. Pensionarul poate lua de trei ori suma pe care o depune, așa că, dacă bătrânul depune în prima zi 330 de lei, poate pleca acasă cu 1.000 de lei. În primul an ca membru poate să ia un împrumut în limita a 2.000 de lei, dar după aceea, el poate accesa până la 6.000 de lei, pe care îi plătește în până la 20 de rate. ”Să știți că pensionarii nu se aruncă la împrumuturi mari, sunt puțini cei care iau peste 4.000 de lei. Își calculează foarte clar banii și posibilitatea de a returna banii în rate cât mai puține. Odată achitat un împrumut, ei pot să mai ia și alți bani, așa că nu caută să se lungească prea mult cu plata unui credit”, a precizat Enăchescu. Pensionarii spun că CARP i-a scos de multe ori din probleme și că apelează frecvent la împrumuturi. ”Am încheiat un împrumut în iunie și acum vreau să iau un altul. Și eu, și soțul suntem membri și am reușit să ne tratăm problemele de sănătate așa. Acum trebuie să mă operez de cataractă la ochiul stâng și de aceea am nevoie de bani”, a spus o pensionară.

CAZUL BĂTRÂNILOR CARE S-AU SINUCIS Când vine vorba de pensionarii care nu își plătesc datoriile la CARP, preşedintele Casei vorbește despre neputință, dar şi de rea-voință. ”Sunt persoane care au luat banii și după aceea au dispărut și nu au mai plătit ratele. Noi reușim să recuperăm banii, însă mai greu, pentru că facem poprire pe pensie și banii vin în timp”, a spus președintele CARP. Însă când este întrebat de decizia de a recupera banii pe care statul i-a acordat în plus, dintr-o greșeală, unor pensionari, Enăchescu este categoric. ”S-a făcut o greșeală și s-au dat niște bani în plus, dar pensiile sunt oricum mici. Dacă au fost situații de fraudă, în care pensionarii au primit niște bani care nu li se cuveneau, în urma unor șpăgi, atunci normal este să dea banii înapoi. Dar dacă a fost o greșeală de calcul, trebuie scutiți de plățile din urmă. Oamenii nu au bani, de abia reușesc să trăiască de la o lună la alta, de unde să poată să dea înapoi niște bani pe care nu i-au furat, care au fost dați de statul român?”, a afirmat președintele CARP Constanța. El a precizat că la Constanța nu s-a confruntat niciodată cu situația în care un bătrân să fi primit decizia de pensionare greșită.