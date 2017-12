Bătrâni jefuiţi de falşi angajaţi de la deratizare

A venit căldura şi este momentul deratizării! Asta au gândit hoţii care au început să dea atacuri în rândul pensionarilor, victimele cele mai sigure. Ingenioşi din fire, escrocii găsesc fel şi fel de metode prin care să obţină bani. Ultima găselniţă este aceea de a se da drept angajaţi ai Primăriei Constanţa care efectuează deratizări. Bătrânii sunt victimele perfecte pentru că pot fi convinşi uşor şi nu pot da prea multe relaţii la poliţie şi nici nu au telefoane mobile pentru a alerta imediat autorităţile. Un astfel de caz este cel al unei familii din Constanţa care, joi după-amiază, a rămas fără 1.200 de lei, după ce i-a lăsat pe infractori să treacă pragul casei. „Au venit la poartă doi bărbaţi şi au spus că sunt de la Primărie şi ne-au întrebat dacă vrem să facem deratizarea. Soţia i-a lăsat să intre în curte, iar mie mi-au cerut buletinul şi cuponul de pensie. Au zis că o să dea cu o soluţie foarte puternică şi că trebuie să ieşim din casă, să nu ne intoxicăm. Au adus de la maşină câteva bidoane şi mi-au cerut apă. M-au întrebat dacă vreau în toată casa sau numai într-o cameră anume şi i-am spus să dea peste tot. S-au făcut că prepară acolo ceva şi au intrat în casă. După un timp au ieşit şi mi-au cerut plata: 400 de lei. Când am intrat în casă să iau banii, cred că m-au urmărit şi au văzut unde îi ţin. Eu i-am dat 200 de lei şi soţia mea 200 de lei”, a declarat Gabriel Mitu, pensionarul păgubit. După ce au văzut unde îşi ţin economiile, escrocii au invocat un nou motiv pentru a intra în casă: “Au uitat să dea cu soluţie pe tavan”. Fără să bănuiască ceva, bătrânii i-au lăsat pe indivizi să-şi termine treaba.

BA ÎMI VINE SĂ RÂD, BA SĂ PLÂNG „După ce au ieşit din casă, le-am mulţumit şi au plecat. La aproximativ jumătate de oră, am intrat în casă şi am descoperit că nu mai am banii. Eu aveam într-un portofel, în şifonier, 1.500 de lei. Când m-am uitat, dispăruseră cinci bancnote de 200 de lei. Soţului meu i-au luat dintr-un buzunar 200 de lei. Şi când mă gândesc că i-am mai şi plătit... ba îmi vine să râd, ba să plâng. Mă mir că mi-au lăsat ăştia 500 de lei. S-au gândit probabil că am nevoie de medicamente”, a spus zâmbind amar Maria Mitu.

ATENŢIE Vineri dimineaţă, cei doi bătrâni au depus o plângere la poliţie. Pensionarii au reţinut doar că unul dintre escroci avea 30-35 de ani şi celălalt aproximativ 55 de ani, iar maşina cu care au venit era una albastră. „S-a constituit un cerc de suspecţi şi se fac cercetări. Facem apel către toţi constănţenii, în special către vârstnici, să fie foarte atenţi cui deschid uşa şi pe cine lasă să intre în casă. Să nu se lase înduioşaţi de poveşti lacrimogene pe care le aud de la necunoscuţi şi să nu aibă încredere în vânzătorii ambulanţi şi nici în indivizii care strâng bani pentru asociaţii de binefacere”, a declarat şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, cms. şef Emilian Pârvu. „Precizăm că Primăria Municipiului Constanţa efectuează servicii de deratizare exclusiv pe domeniul public, angajaţii SC ALLCHIM CO SA cu care colaborează Primăria fiind îmbrăcaţi cu echipament special cu sigla Primăriei. Îi sfătuim pe locuitorii municipiului Constanţa să nu permită accesul în curte, casă sau apartament pentru nicio persoană care pretinde a fi angajată a instituţiei noastre” se arată într-un comunicat remis de Primăria Constanţa.