Bătrâni ţinuţi în condiţii de neimaginat la Păuleşti

Inspectorii sociali au verificat în 2011 căminul de bătrâni din Păuleşti, cerând ca această unitate să se acrediteze, lucru care nu s-a întâmplat până în prezent, a declarat, ieri, directorul Agenţiei Naţionale de Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), Adrian Toader, care a adăugat că nu se ştie câte cămine de bătrâni funcţionează în România. Directorul ANPIS, Adrian Toader, a declarat că inspectorii sociali au făcut un control la căminul din Păuleşti în 2011, când au constatat că acesta funcţiona ilegal, nefiind acreditat. Echipa de control a solicitat atunci proprietarilor să intre în legalitate şi, după o perioadă, s-a întors la Păuleşti, pentru a verifica dacă măsurile dispuse au fost respectate, însă nu i s-a mai permis accesul în căminul de bătrâni. Directorul ANPIS a precizat că centrele pentru bătrâni pot să funcţioneze sub două forme: ca organisme acreditate de ANPIS, caz în care inspectorii sociali pot face controale pentru a monitoriza funcţionarea lor, sau, dacă sunt SRL-uri sau ONG-uri şi desfăşoară activităţi pe asistenţă socială, pot funcţiona şi în regim hotelier şi nu au obligaţia să obţină acreditare. În aceste cazuri, controalele pot fi făcute de Protecţia Consumatorilor sau de Poliţie. "Nu ştim câte asemenea cămine funcţionează ilegal sau legal. În ultimele două săptămâni, am constatat că sunt asemenea situaţii. Ieri (marţi - n.r.), am verificat două cămine din Ilfov. (...) E o muncă pe care noi o facem, dar nu avem toate informaţiile asupra numărului de cămine sau de beneficiari", a declarat Adrian Toader. Directorul ANPIS a explicat, însă, că în planul de control pentru 2014 se doreşte să fie prevăzută o campanie de control, pentru a identifica toate căminele de bătrâni şi modul în care acestea funcţionează, în acest sens putând fi deschis şi un Tel verde, pentru ca oamenii să poată transmite informaţii ce ar putea ajuta inspectorii sociali. Adrian Toader a mai spus că ANPIS poate dispune închiderea unui cămin dacă se constată nereguli grave, el precizând că la controalele făcute în acest an nu a mai fost găsit un alt cămin cu o situaţie la fel de gravă ca cea de la Păuleşti.

„ERAU UNII PESTE ALŢII, FĂRĂ LENJERIE CURATĂ, FĂRĂ PAMPERŞI SCHIMBAŢI, MIROSEA A URINĂ ŞI FECALE” Ieri dimineaţă, poliţiştii din Prahova, însoţiţi de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică, inspectori de la Protecţia Consumatorului, dar şi de un medic legist, au descins la azilul de bătrâni din comuna Păuleşti, unde au fost găsiţi 37 de vârstnici. Şeful Poliţiei Judeţene Prahova, comisar Viorel Dosaru, declara corespondentului Mediafax că Poliţia a început verificările în acest caz după ce a primit imagini care arată condiţiile mizere în care bătrânii erau ţinuţi în azilul ilegal din Păuleşti. Surse apropiate anchetei au declarat că respectivul cămin de bătrâni funcţionează ilegal, în condiţiile în care firma nu deţine autorizaţie pentru funcţionarea unui astfel de aşezământ. Primele date ale anchetatorilor arată că unii dintre bătrâni ar fi fost ţinuţi acolo împotriva voinţei lor. Managerul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Prahova, Daniel Nicolae, declara că din azilul ilegal au fost preluaţi de ambulanţe 37 de bătrâni, care au fost duşi la o unitate medicală. El a precizat că toţi sunt bolnavi cronici, majoritatea suferind accidente vasculare, mulţi dintre ei având pareze sau semipareze. De asemenea, o persoană din acel centru este nevăzătoare. Referitor la condiţiile în care erau ţinuţi oamenii, el a spus: "Mizerie. Erau unii peste alţii, câte doi-trei în pat, fără lenjerie curată, fără pamperşi schimbaţi, mirosea a urină şi fecale. Unii dintre ei erau deshidrataţi".

CONDIŢII DE NEIMAGINAT Conform sursei citate, oamenii nu beneficiau de asistenţă medicală, iar tratamentele nu le erau administrate. Şi reprezentantul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (CJPC) Prahova spunea că bătrânii din azilul din Păuleşti erau ţinuţi în condiţii de neimaginat şi că primele informaţii arată că tariful lunar de persoană în acest cămin este de 1.000 de lei. El a adăugat că a găsit în căminul de la Păuleşti numeroase nereguli, de la mâncare fără etichete până la găini vii ţinute într-o cadă de baie, mucegai pe jos, muşte moarte şi uscate rămase pe firele electrice şi în incinta în care se face mâncarea. Reprezentantul CJPC Prahova a mai afirmat că, de asemenea, nu există un reţetar pentru prepararea hranei pentru bătrânii bolnavi, că niciunul dintre angajaţii care se ocupă de prepararea hranei nu are carnet de sănătate, iar comisarii au găsit în incinta căminului 20 de kilograme de carne care nu are elemente de identificare, astfel că nu se poate şti de unde provine sau dacă este expirată. "Pe jos este mucegai, mâncarea se face în aceeaşi incintă unde sunt depozitate vopseluri, pe firele electrice sunt muşte uscate, iar într-o cadă am găsit două găini vii", afirma Cârdei. Poliţia Prahova a întocmit dosare penale pe numele celor doi administratori ai firmei care deţine căminul de bătrâni de la Păuleşti, ei fiind cercetaţi penal pentru lipsire de libertate, în condiţiile în care există indicii că unii bătrâni erau ţinuţi acolo împotriva voinţei lor. Poliţiştii au descoperit miercuri, la Ploieşti, un al doilea centru ilegal în care erau ţinuţi bătrâni, surse din rândul anchetatorilor afirmând că azilul este administrat de aceeaşi firmă care deţine şi căminul de la Păuleşti în care zeci de bătrâni erau ţinuţi în condiţii inumane.

Potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), la sfârşitul anului 2012, erau înregistrate 203 cămine publice şi private cu o capacitate totală de 9.542 locuri, dintre care 108 cămine publice cu 6.485 locuri şi 95 de cămine ale asociaţiilor şi fundaţiilor. MMFPSPV estimează că numărul cererilor de admitere va înregistra o creştere rapidă în următorii ani, urmare a creşterii numărului persoanelor vârstnice care, din cauza stării precare de sănătate şi a situaţiei socio-economice şi familiale, nu îşi mai pot asigura singure îngrijirea la propriul domiciliu.