Bătrânii, lăsaţi să moară pe o insulă, căci în spitale nu mai au loc!

14:55:57 / 21 Septembrie 2017

solutia ministerului mortii

Asteptati putin sa se mai screama Bodog si o sa scoata din ... pala..rie legea eutanasiei. Si gata, ii rezolva. Daca batranii nu vor sa se eutanasieze, atunci o comisie ii va declara in afara capacitatilor mentale, se constituie o alta comisie si va decide ce e mai bine pentru ei, adica o moarte rapida in locul unei vieti in saracie, mizerie si boala. Precedentul abuzului asupra fiintei umane si supunerea ei la tratamente medicala impotriva vointei sale este deja creat cu legea vaccinarii obligatorii a populatiei. Toata populatia, nu numai copii. Problema e deci rezolvata. V-am pupat.