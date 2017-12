Bătrîn uitat pe un pat de spital

Sărăcia, dezinteresul familiei sau singurătatea sînt doar cîteva dintre motivele pentru care tot mai mulţi bătrîni ajung să-şi petreacă ultimele zile pe stradă. Constănţenii binevoitori, sensibilizaţi de starea acestora, îi duc la spital, în speranţa că în acest fel vor primi ajutorul de care au nevoie. Într-un fel asemănător a ajuns la spital şi un bătrîn de 72 de ani, din Constanţa, de care, de mai bine de o lună şi jumătate, nu a venit nimeni să se intereseze. Potrivit cadrelor medicale, la sfîrşitul lunii august, el a fost găsit căzut pe str. Stelian Toma, din cartierul Brătianu, şi adus, cu o maşină particulară, la Spitalul Judeţean. Întrucît cînd a ajuns în Urgenţă bătrînul era inconştient, iar în buzunarul pantalonilor avea un bileţel pe care era scris “Ion Grosu”, medicii au presupus că acesta este numele său şi l-au înregistrat în registrul de internări sub această identitate. “În momentul cînd a fost adus la spital, medicii din urgenţă au stabilit că bătrînul suferise un atac cerebral şi se impunea operarea lui de urgenţă”, a declarat dr. Daniel Bălaşa, medic neurochirurg. Întrucît aspectul pacientului nu indica faptul că ar fi vorba despre un om al străzii, cadrele medicale au fost contrariate cînd, timp de aproape două luni, nimeni nu l-a vizitat. Avînd în vedere starea de sănătate a pacientului, încercările cadrelor medicale de a afla date despre identitatea acestuia au eşuat. “A fost paralizat pe partea stîngă, drept pentru care nu a putut să vorbească. Abia acum începe să se recupereze şi poate o să poată să ne spună mai multe”, a adăugat dr. Daniel Bălaşa. Singurele metode prin care bătrînul reuşeşte să se facă înţeles sînt semnele şi mişcările capului. Întrebat de medici despre familia lui, pacientul gesticulează, arătînd că are doi copii. Amintirile lui se opresc aici însă, căci nu ştie nici unde locuieşte, nici ce s-a întîmplat cu el. Convinşi că bătrînul are totuşi o familie, care ar putea să-l creadă dispărut, cadrele medicale au luat legătura atît cu asistenţii sociali, cît şi cu poliţiştii pentru a-i ajuta. Se pare însă că bărbatul va mai rămîne o perioadă în spital, căci căutările oamenilor legii nu au avut nici un rezultat.