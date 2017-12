Bătrînă bolnavă, salvată de pompieri

O bătrînă în vîrstă de 76 de ani a ajuns, ieri, pe patul de spital după ce i s-a făcut rău în propria casă, dar, pentru că locuia singură, nu a avut cine să o ajute. Vecinii femeii au sunat ieri, la numărul unic 112 pentru a anunţa că Maria Andrei este blocată în locuinţa sa de la mansardă şi se simte rău. „Nu o mai văzusem de cinci zile şi am urcat ca să verific dacă nu cumva a păţit ceva. Am bătut la uşă şi am auzit-o strigînd după ajutor. Am alertat imediat autorităţile”, ne-a declarat Aristica Mărăescu, de 65 de ani. Imediat, în faţa imobilului situat pe strada Răscoalei 1907, la nr. 17, au ajuns pompierii, care au deschis uşa apartamentului şi au găsit-o pe femeie căzută pe podea. Bătrîna, care suferă de ciroză hepatică a fost urcată într-o ambulanţă şi transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa.