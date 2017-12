Bătut cu parul, în mijlocul bulevardului

Un bărbat în vîrstă de 37 de ani, din Constanţa, a fost bătut ieri după-amiază, în mijlocul bulevardului Aurel Vlaicu de trei indivizi. Ilie Pană le-a povestit anchetatorilor că tinerii l-au agresat, pentru că a avut îndrăzneala de a-i claxona în trafic: „Ei opriseră la o trecere de pietoni. Se aflau într-un Volkswagen Passat. Cînd am văzut că niciun pieton nu se află pe zebră şi ei nu au de gînd să se mişte, i-am claxonat ca să nu aşteptăm degeaba. Au pornit foarte încet, tocmai pentru a-mi face în ciudă. Am încercat să-i depăşesc, dar ei au mărit viteza, mi-au trecut în faţă şi au frînat brusc. Am încetinit şi eu şi apoi le-am luat faţa, ceea ce i-a deranjat mult”, a povestit victima. Atît i-a trebuit şoferului Volksvagen-ului, care a depăşit imediat maşina condusă de Ilie Pană, a trecut în faţă şi a oprit brusc, forţîndu-l pe acesta să frîneze la rîndul lui. Din autoturism au coborît imediat trei indivizi. Imaginîndu-şi ce va urma, victima a încercat să scape dînd cu spatele, însă a rămas blocat şi nu a mai putut face nimic pentru a scăpa de furia celor trei. Unul dintre tineri, „înarmat” cu o bîtă, s-a repezit spre maşina lui Ilie Pană şi a izbit cu toată forţa parbrizul, geamul lateral dreapta faţă, capota şi plafonul autoturismului marca Cielo în care se găsea Pană. „Apoi m-a lovit şi pe mine cu parul peste mînă. Ceilalţi doi m-au lovit cu pumnii în faţă. După ce m-au bătut, toţi trei s-au urcat în maşină şi au plecat”, a declarat bărbatul agresat. Ilie Pană a reuşit totuşi să reţină numărul Volkswagen-ului, care a fost dat în consemn de lucrătorii Secţiei 5 Poliţie. Cei trei agresori vor fi cercetaţi pentru săvîrşirea infracţiunilor de lovire şi alte violenţe şi distrugere.