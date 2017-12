Bătut fără milă pentru o lanternă de 10 lei!

Autorităţile au intrat în alertă ieri dimineaţă, în jurul orei 10.00, după ce un bărbat a sunat la 112 şi a anunţat că şi-a găsit vecinul mort în casă. „Nu îl mai văzusem de sâmbătă şi m-am gândit să merg până la el, să văd dacă i s-a întâmplat ceva. Ultima dată când am stat de vorbă cu el era în curte şi am observat că avea răni pe faţă. Când l-am întrebat ce a păţit, mi-a spus că l-a bătut Florin. Erau prieteni de băutură şi nu am dat prea multă importanţă subiectului. Acum, când am intrat în locuinţa lui, l-am găsit mort, în baie, căzut lângă cadă. M-am speriat şi am anunţat familia şi Poliţia“, a declarat Mihai Crăciun, cel care a făcut descoperirea. Viorel Cosma, de 52 de ani, victima, locuia singur de mai bine de un an, după ce se despărţise de soţia sa. Vecinii spun că de vină a fost băutura şi că, nu de puţine ori, l-au văzut pe Cosma dând pe gât chiar şi spirt. Bărbatul avea doi copii. În momentul în care au descoperit urme de violenţă pe trupul victimei, oamenii legii au pornit cercetările pentru a-i identifica pe potenţialii agresori. În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au stabilit că principalii suspecţi în acest caz sunt Florin Petrache, de 23 de ani, şi Ciprian Dumitru, de 53 de ani, ambii din localitatea Valu lui Traian, şi că bătaia care ar fi putut provoca decesul lui Viorel Cosma a avut loc vinerea trecută. Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi de anchetatori la doar câteva ore de la primirea sesizării.

MĂRUL DISCORDIEI Apropiaţii victimei spun că Viorel Cosma a fost bătut din cauza unei... lanterne. „Sâmbăta trecută m-am întâlnit cu Viorel pe stradă şi l-am întrebat ce a păţit. Mi-a spus că l-a bătut nepotul meu, Florin Petrescu. Totul a plecat de la o lanternă. Cu doar câteva zile înainte de scandal, tatăl lui Florin i-a dat o lanternă lui Viorel ca să o vândă. Eu am cumpărat-o de la el cu 10 lei. A doua zi, Florin a văzut-o la mine, iar când m-a întrebat de unde o am, i-am spus că mi-a vândut-o Viorel. Am înţeles că, atunci când Florin l-a întrebat pe tatăl lui de lanternă, ăsta, care cred că era beat când i-a dat-o lui Viorel, i-a răspuns că nu ştie nimic. De aici cred că a pornit scandalul“, a declarat unchiul lui Florin Petrescu, Constantin Degeratu. Totodată, o martoră care a asistat la bătaie spune că doar Petrescu l-a lovit dpe Viorel, Ciprian Dumitru, al doilea suspect identificat de poliţişti, neavând nicio implicare în altercaţie. „Florin a plecat spre victimă, cu Ciprian Dumitru. Acolo am văzut cum Florin îl bătea cu pumnii şi cu picioarele pe Viorel. Dumitru nu a dat“, a povestit Florentina Badea, concubina lui Ciprian Dumitru. Investigaţiile sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalulul Constanţa, faţă de Florin Petrescu. Oamenii legii au anunţat aseară că, în urma efectuării necropsiei, s-a început urmărirea penală faţă de Florin Petrescu pentru comiterea infracţiunii de omor.