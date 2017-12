Bătut până a rămas fără splină!

03:05:24 / 07 Aprilie 2014

pt prosti care comenteaza aiurea

dupa razboi multi viteji apar stati in cur la calc si comentati aiurea , adevarul e ca nu sa intamplat asa de fiecare data se infloreste aiurea tatal fetelor nu a fost chemat de acasa ci erau in spatele lor iar fetele ii cunoastea pe baietzi iar tatal ia dat 2 pumni celui de la volan din spate cand a vazut ca vb cu fetele lui fara sa intrebe nimic in ttimp ce stateau in masina si vb cu fetele lui asa ca daca nu stiti numai vb