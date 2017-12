Bătut şi jefuit de prietenul de pahar

Un bărbat în vîrstă de 30 de ani, din Gîrliciu, s-a ales cu dosar penal, ieri dimineaţă, după ce şi-ar fi tîlhărit prietenul de pahar şi a condus un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice şi fără carnet. Potrivit anchetatorilor, miercuri noapte, Cornel Vîjîială şi Costică Jurubiţă, ambii de 30 de ani, din Gîrliciu, au băut într-un bar din localitate şi, în jurul orei 03.00, lui Vîjîială i s-a făcut poftă de ciorbă de burtă. Bărbatul ştia un local cu program non-stop aflat în Hîrşova, unde ar fi putut mînca o ciorbă de burtă şi i-a propus prietenului său de pahar să-l însoţească, întrucît acesta din urmă deţine un autoturism marca Opel. Cei doi au pornit spre Hîrşova însă, la scurt timp, Vîjîială şi-a adus aminte că amicul aflat la volan îi datora 20 de euro, motiv pentru care l-a forţat să oprească maşina şi l-a luat la bătaie. Victima a reuşit să scape din mîinile agresorului şi a fugit la poliţie pentru a reclama cele întîmplate. Între timp, Cornel Vîjîială a urcat la volanul maşinii şi, deşi nu are permis de conducere, a şofat pe drum public pe o distanţă de cîteva sute de metri, pînă în faţa casei sale, unde a oprit, a intrat în locuinţă şi s-a culcat. Cornel Vîjîială n-a apucat să aţipească bine că a şi fost săltat din pat de poliţiştii din Gîrliciu. Potrivit ag. şef adj. Marian Chiper, şeful Postului de Poliţie din Gîrliciu, agresorul este cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de tîlhărie şi conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără permis. Potrivit oamenilor legii, ancheta se desfăşoară cu dificultate deoarece parte vătămată s-a răzgîndit şi nu mai vrea să depună plîngere, ba mai mult refuză să-şi scoată certificat medico-legal, motiv pentru care acuzaţia de tîlhărie nu poate fi probată. „Cel mai probabil, suspectul va fi cercetat doar pentru conducere fără permis, însă există posibilitatea ca şi victima agresiunii să se aleagă cu dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, bineînţeles dacă probele biologice recoltate proprietarului maşinii ne vor confirma că era băut”, a declarat ag, şef adj. Marian Chiper.