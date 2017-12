Bătută, sechestrată şi violată de fostul iubit

Siluită şi mutilată pe viaţă de fostul iubit! Un tânăr din Medgidia s-a răzbunat, la începutul acestei săptămâni, în cel mai crunt mod posibil pe fosta iubită, după ce fata a refuzat să se împace cu el. Internată în stare gravă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, victima, de 27 de ani, spune că nu îşi poate închipui cum a putut trăi lângă un asemenea monstru timp de aproape şase ani. „M-am întâlnit, luni, cu fostul meu iubit, cu care nu am mai vorbit de nouă luni. A fost în Castelu să vândă peşte şi a trecut şi pe la mine. Ne-a dat câţiva peşti şi a spus să mergem în casa unde am stat noi, în Medgidia, ca să iau lucrurile care îmi rămăseseră acolo. M-am dus cu el! În Medgidia am mers în apartamentul unde stau părinţii lui. A zis că acolo are cheile. Când am intrat, a încuiat uşa şi a spus că trebuie să stăm de vorbă. I-am zis că nu vreau şi i-am cerut să mergem să îmi iau hainele. Când am fugit să deschid uşa, a venit în urma mea, m-a luat în braţe şi m-a trântit pe canapeaua din sufragerie. S-a urcat peste mine şi m-a violat. Când a terminat, m-a luat la bătaie. M-a lovit cu pumnii în cap şi în picioare. Mi s-a făcut rău şi s-a dus să îmi aducă o cană cu apă. Atunci cred că a pus tigaia pe foc cu ulei, la încins. Am băut apa şi s-a dus să ducă cana la bucătărie. Nu l-am văzut când s-a întors şi mi-a aruncat cu ulei pe faţă. Am simţit cum mi se strânge pielea de pe faţă şi o usturime foarte puternică. Nu a chemat imediat Salvarea, a stat şi a privit cum mă chinuiam încă 15 minute“, a povestit victima, Carmen Şerbănescu.

AMENINŢĂRI Transportată la Spitalul Municipal Medgidia, tânăra a fost transferată, după acordarea primelor îngrijiri medicale, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru îngrijiri de specialitate în Clinica de Chirurgie Plastică şi Reparatorie. Abia ieri, când a putut vorbi, tânăra le-a povestit rudelor prin ce a trecut şi a depus plângere împotriva fostului iubit, Ciprian Mazilu. „Tânărul este un pericol public. De două-trei zile trimite mesaje de ameninţare pe telefonul fetei şi al tatălui acesteia. Spune că îi va răpi copilul pe care îl are dintr-o căsătorie anterioară şi că o va omorî. Am făcut unele verificări şi am aflat că, atunci când ea a fost dusă la spital, el a venit în urmă şi, recomandându-se drept iubitul ei, a spus că a fost vorba despre un accident casnic. A făcut acest lucru pentru ca asistentele să nu alerteze Poliţia. Am depus plângere pentru viol, sechestrare de persoane şi tentativă de omor“, a declarat avocatul victimei, Corneliu Buzărnescu. În acelaşi timp, Ciprian Mazilu susţine că totul a fost un accident nefericit. El recunoaşte că s-a certat cu fosta iubită, dar susţine că a dărâmat din greşeală tigaia peste ea. Totodată, tânărul neagă că şi-ar fi violat şi bătut fosta iubită. În urma sesizării, poliţiştii din Medgidia au demarat o anchetă în acest caz. Oamenii legii au trimis o adresă către Serviciul de Medicină Legală, urmând ca, în funcţie de acest răspuns, să ia măsurile legale împotriva lui Ciprian Mazilu.