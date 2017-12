Bătută şi violată în noaptea de Crăciun

De mai bine de 17 ani, Tudora Stoica, de 67 de ani, din comuna Mereni, este imobilizată la pat, din cauza unei pareze pe partea dreaptă. Cum soţul i-a murit în urmă cu cîţiva ani, iar fiul său, Valentin Stoica, locuieşte în Mangalia, bătrîna este îngrijită de vecini, care îi mai aduc, din cînd în cînd, o farfurie cu mîncare. Pentru că nu se descurca doar cu pensia, femeia şi-a vîndut locuinţa, în urmă cu cîteva luni, şi s-a retras într-o bucătărie de vară, lipsită de curent electric. Rudele nu au vizitat-o nici de Sărbători, motiv pentru care pensionara a fost singură de Crăciun, pe care l-a petrecut la lumina unei lumînări, cu o masă sărăcăcioasă. Dar cum un necaz nu vine niciodată singur, sărbătoarea Naşterii Domnului s-a transformat pentru bătrînă într-un chin greu de imaginat. Ieri dimineaţă, femeia a bătut disperată la uşa vecinei ei şi i-a spus că, în timpul nopţii, doi bărbaţi au intrat peste ea în casă şi au violat-o. “Bătrîna s-a tîrît pînă la uşa casei mele, nu mi-a venit să cred cînd am văzut-o. Abia putea să vorbească, era plină de vînătăi şi plîngea că a fost violată”, a spus Vasilica Harpaşu, vecina pensionarei. Victima i-a povestit vecinei că în jurul orei 4.00 a fost trezită din somn de nişte lovituri puternice în uşa de la intrare. Pînă să se dezmeticească, în încăpere au intrat doi indivizi îmbrăcaţi cu hanorace negre şi care aveau feţele ascunse sub glugă. Femeia susţine că cei doi erau înarmaţi cu cuţite şi că au luat-o la bătaie, ameninţînd-o cu moartea dacă nu le dă toţi banii pe care îi are în casă. Pentru că pensionara a încercat să protesteze spunînd că nu are niciun leu, indivizii au început să scotocească prin dulapuri, convinşi că femeia îi minte. “Tanti Tudoriţa mi-a mai spus că în timp ce unul scotocea printre lucrurile ei, celălalt s-a apropiat de ea, i-a smuls hainele şi a violat-o. După aceea, au făcut schimb, ca să-şi facă şi celălalt poftele”, a adăugat Vasilica Harpaşu. După ce au răscolit toată casa, cei doi agresori au plecat nu înainte de a o ameninţa din nou pe bătrînă ca să nu spună nimic despre cele întîmplate. Vecinii pensionarei au chemat o ambulanţă pentru a o duce la spital şi le-au anunţat şi pe rudele acesteia. “Vecinii m-au sunat azi dimineaţă (n.r.- ieri dimineaţă) să-mi spună ce a păţit mama. Eu nu am putut să merg de Crăciun la ea, pentru că am muncit. Nu mi-a venit să cred! Mama a primit de curînd nişte bani de la o asociaţie agricolă, pentru terenul pe care l-a dat în arendă. Cred că cei doi ştiau de bani şi de aceea au intrat peste ea în casă”, a spus Valentin Stoica, fiul victimei. Tudora Stoica a fost internată în Spitalul Judeţean Constanţa, iar medicii spun că bătrîna avea corpul plin de vînătăi şi capul spart, agresiuni suferite în timp ce s-a luptat cu violatorii. În scurt timp, o echipă formată din poliţişti şi procurori au demarat o anchetă pentru a afla identitatea celor doi agresori şi nu exclud posibilitatea ca ei să se numere printre tinerii care s-au distrat în noaptea de Crăciun la discoteca din localitate, deoarece petrecerea s-a încheiat cu puţin timp înainte ca femeia să fie agresată.