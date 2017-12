Băut la volan? 10 ani fără permis!

Mai mulţi deputaţi vor să dubleze sau chiar să tripleze pedepsele pentru conducătorii auto care urcă la volan după ce au consumat alcool sau stupefiante, potrivit realitatea.net. Pedeapsa pentru cei care au o alcoolemie de peste 0,80 mg/l în aerul expirat sau au consumat stupefiante ar urma să fie cuprinsă între 5 şi 10 ani de închisoare, conform sursei citate. Dacă este vorba despre un şofer care efectuează transport în regim public, acesta ar putea sta după gratii chiar şi 15 ani. Dacă această propunere nu va fi aprobată de parlamentari, iniţiatorii proiectului au şi o variantă de rezervă. În cazul în care un şofer este prins cu o alcoolemie sub 0.80 mg/l, riscă să rămână fără permis pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi un an. Dacă alcoolemia depăşeşte 0.80 mg/l sau şoferul a consumat stupefiante, acesta riscă să rămână fără permis pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 10 ani. Dacă în interval de cinci ani de la prima suspendare a permisului din cauza alcoolemiei şoferul recidivează, el ar putea rămâne fără permis timp de 10 ani. Proiectul prevede explicit ca pedepsele pentru conducerea pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor să nu poată fi reduse. (R.M.)