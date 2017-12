Băut la volan

Un bucureştean s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de poliţişti conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii l-au oprit pe Teodor C., de 43 de ani, pe strada Rahovei, din Medgidia, în timp ce acesta se afla la volanul unui autoturism. În urma testării conducătorului auto cu aparatul Drager, poliţiştii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost escortat apoi la spital, pentru recoltarea probelor biologice. Şoferul este cercetat acum pentru conducere sub influenţa alcoolului.