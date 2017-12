Băut şi fără permis a intrat cu maşina în gard

Liniştea a două familii din Corbu a fost tulburată, luni noaptea, de o maşină care a fost la un pas de a le intra în casă. Poliţiştii din localitate au depistat în trafic un şofer băut care conducea un autoturism marca Opel Astra fără a avea permis. Bărbatul a încercat să scape nepedepsit şi a demarat în trombă iar pentru a scăpa de poliţiştii care îl urmăreau a intrat pe străzi lăturalnice ale comunei. Din cauza vitezei, dar şi a lipsei de experienţă, şoferul a pierdut controlul maşinii care a derapat şi s-a oprit în gardul curţii familiilor Ciulică şi Şipoş. „Ne uitam la televizor şi în jurul orelor 22:30 am auzit o bubuitură. Ne-am speriat, ne-am uitat pe fereastră şi am văzut o maşină a poliţiei, care avea semnalele luminoase pornite. Cînd am ieşit din casă, am realizat că o maşină a intrat în gardul care desparte curtea noastră de cea a vecinilor”, a povestit Ruxanda Şipoş, proprietara unei case. Oamenii legii l-au testat pe Marian Viorel Cralef, şoferul Opelul-lui, cu aparatul Drager care a indicat o alcoolemie de 0,90 mg alcool pur în aerul expirat. Tînărul, în vîrstă de 29 de ani, este din Corbu şi le-a declarat poliţiştilor că maşina era a fratelui său, care venise de la Bacău să-şi viziteze familia. Marian Viorel Cralef a fost transportat la spitalul judeţean din Constanţa unde i s-au recoltat probe biologice de sînge pentru stabilirea alcoolemiei. Poliţiştii i-au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumuri publice sub influenţa alcoolului şi fără permis. Potrivit poliţiştilor, dacă cele două familii, cărora şoferul le-a distrus gardul, vor depune plîngere, la cele două infracţiuni se va adăuga încă una, aceea de distrugere.