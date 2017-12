Băut şi fără permis, la volanul unei maşini furate

Magistraţii Judecătoriei Mangalia au emis, sâmbătă, mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele unui tânăr de 22 de ani, din localitatea Dulceşti, care s-a urcat băut la volanul unei maşini furate şi a provocat un accident rutier. Potrivit anchetatorilor, Cătălin Marin a furat un autoturism marca Saab de la angajatorul său şi a plecat la o plimbare, împreună cu un prieten, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Călătoria celor doi nu a durat, însă, foarte mult, şi asta pentru că, ajuns pe şoseaua principală din localitatea Moşneni, şoferul de ocazie a pierdut controlul maşinii într-o curbă şi a ieşit în decor, lovind un tomberon de gunoi. În urma impactului, amicul suspectului a fost rănit. Oamenii legii spun că, în loc să sune la 112 şi să ceară ajutor, Cătălin Marin ar fi părăsit locul accidentului. Victima a fost transportată cu ambulanţa la spital. Poliţiştii au dat în scurt timp de urma suspectului. La testarea acestuia cu aparatul Drager, oamenii legii au descoperit că avea o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că tânărul nu are permis de conducere. El este cercetat pentru furt, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi fără permis.