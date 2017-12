Băut şi fără permis

Un tînăr de 22 de ani, din satul constănţean Dorobanţu, este cercetat de oamenii legii după ce, duminică seară, a fost prins conducînd sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii spun că Sorin Gheorghe Săftei, aflat la volanul unui autoturism marca Ford Fiesta, a fost oprit în trafic de lucrătorii postului de poliţie Lumina. La testarea şoferului cu aparatul Drager, poliţiştii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Surprizele nu s-au încheiat, însă, aici. În urma verificărilor efectuate, aceştia au constatat că Sorin Gheorghe Săftei nu are nici permis de conducere. Tînărul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru a i se recolta probe biologice de sînge. El este cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracţiunilor de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducere fără permis.