Băut şi fără permis

Un tânăr de 25 de ani s-a ales cu dosar penal după ce, joi noapte, a fost prins de poliţişti în timp ce conducea o maşină în oraşul Cernavodă, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii l-au tras pe dreapta pe suspect pe strada Unirii. În momentul în care l-au testat cu aparatul Drager, poliţiştii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, în urma verificărilor efectuate, anchetatorii au constatat că tânărul de 25 de ani nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Poliţiştii mai cercetează, în stare de libertate, şi un bărbat de 34 de ani, care a fost prins la volanul unei maşini, pe bulevardul Independenţei din Medgidia, deşi nu are permis de conducere.