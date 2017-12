Băut şi fără permis

Un constănţean în vârstă de 33 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins în flagrant de oamenii legii, în timp ce conducea sub influenţa băuturilor alcoolice. Potrivit anchetatorilor, suspectul a fost depistat pe Autostrada Soarelui. Pentru că acesta şofa haotic, oamenii legii i-au făcut semn să oprească. La testarea conducătorului auto cu aparatul Drager, poliţiştii au descoperit că avea o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, după verificările efectuate, poliţiştii au constatat că acesta nu deţine permis de conducere. Luat la întrebări, constănţeanul le-a spus oamenilor legii că a luat maşina de la fratele său. “Un autoturism marca Mercedes a fost oprit la km 12, după ce am constatat că avea un mers sinuos. În urma verificărilor şi testării cu etilotestul, s-a constatat că șoferul avea 0,96 alcoolemie în aerul expirat . El a declarat că a consumat câteva sticle de bere şi după aceea s-a pus în mişcare”, a declarat Jean Ceauş, de la Poliţia Autostrăzi. Poliţiştii i-au întocmit suspectului dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi fără permis. (R.M.)