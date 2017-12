Băuţi la volan

Doi şoferi constănţeni s-au ales cu dosare penale după ce au provocat două evenimente rutiere, iar poliţiştii au stabilit că înainte de a se urca la volan au consumat băuturi alcoolice. Potrivit lucrătorilor Serviciului Poliţiei Rutiere, sâmbăta trecută, în jurul orei 21.50, C.C., de 31 de ani, din Constanţa, se deplasa pe strada Theodor Burada din localitate. Bărbatul a fost implicat într-o tamponare, însă, în momentul în care a fost testat cu aparatul Drager, oamenii legii au stabilit că acesta avea o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Constănţeanul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă pentru prelevarea probelor biologice. Bărbatul s-a ales cu un dosar penal pentru conducere pe drumurile publice a unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. Un alt incident s-a petrecut ieri dimineaţă, în staţiunea Mamaia. Un tânăr de 21 de ani, din Năvodari, care conducea un autoturism marca Volkswagen, cu numărul de înmatriculate CT 08 GXS, s-a urcat băut la volan şi, în zona Butoaie din Mamaia, a provocat un accident, care din fericire nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. „Mergeam pe banda întâi. Am ieşit din sensul giratoriu şi, la un moment, dat am auzit venind în derapaj un autoturism de pe banda II. Ne-a acroşat în derapaj, ne-a tăiat faţa, ne-a împins în bordură şi ne-am răsturnat”, a declarat un pasager din autoturismul răsturnat. Volkswagen-ul care a provocat accidentul s-a proptit într-o bordură. Când l-au testat cu aparatul Drager pe şofer, poliţiştii au stabilit că bărbatul avea 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. El s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.