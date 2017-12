Băuturile acidulate afectează memoria

10:48:32 / 31 Iulie 2014

Roata se invarteste : mamicile isi imbolnavesc copiii, dar si copiii o sa le interneze poate la un ospiciu sau un azil cand vor ajunge si ele la batranete !

Era de asteptat sa-si dea si cercetatorii seama de cat zahar se pune in bauturile destinate in special copiilor. Oare ce pancreas normal poate sa metabolizeze atata zahar ? Nici unul. Dar lasa ca mamicile inconstiente si fara cea mai mica educatie in privinta alimentatiei (aceste femei ar trebui decazute din dreptul de a fii mame) isi distrug sanatatea copiilor lor !