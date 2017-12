Băuturile carbogazoase au substanţe potenţial cancerigene

O substanţă chimică ce se găseşte în numeroase băuturi carbogazoase poate fi extrem de dăunătoare pentru sănătate, putând cauza şi cancer, potrivit unor studii recente. Culoarea auriu caramel pe care o au multe băuturi carbogazoase şi pe care etichetele acestor produse din Statele Unite o indică drept „colorant caramel“ se datorează chimicalei metilimidazol-4 sau 4-mel, scrie cnn.com. Substanţa are un mare potenţial de a cauza cancer, sunt de părere organisme internaţionale, printre care şi Agenţia Internaţională de Cercetare a Cancerului din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

LIMITE Statul american California a impus deja limita nivelului de expunere a chimicalei faţă de consumator la 29 de micrograme. Astfel, produsele care depăşesc această limită trebuie să fie însoţite de o etichetă de avertizare cu mesajul: ”Atenţie: acest produs conţine o substanţă chimică pe care statul California o recunoaşte ca provocând cancer”. Dar când o organizaţie de specialitate, Consumer Reports, a analizat mai multe băuturi carbogazoase din California într-un laborator, a descoperit că o doză de aproximativ 350 de mililitri de Pepsi One sau Malta Goya (un tip de băutură carbogazoasă de culoarea caramelului) a depăşit nivelurile permise, fără a avea o etichetă de atenţionare. ”Suntem îngrijoraţi de ambele niveluri de 4-Mel pe care le-am descoperit în multe dintre sucurile testate şi de variaţiile observate în rândul companiilor, mai ales în contextul consumului răspândit al acestui tip de băuturi”, a spus doctorul Urvashi Rangan, toxicolog la Consumer Reports. ”Nu există niciun motiv pentru care consumatorii să fie nevoiţi să se expună la acest risc ce nu este necesar şi care provine din colorarea mâncării şi a băuturii. În prezent, Food and Drug Administration nu are niciun motiv să creadă că 4-Mel reprezintă un risc de sănătate pentru consumatori la nivelul în care se găseşte în produsele cu colorant caramel”, a declarat purtătoarea de cuvânt a agenţiei, Juli Putnam, pentru CNN. Potrivit acesteia, agenţia Guvernului testează o varietate de mâncăruri şi băuturi cu această substanţă chimică şi controlează datele de siguranţă, pentru a vedea dacă se impun acţiuni de reglementare. Într-o declaraţie pentru Consumer Reports, organizaţia care a condus testele, PepsiCo Inc., a spus că informaţiile arată că o persoană consumă, în medie, mai puţin de o treime de doză de suc dietetic pe zi; aceasta ar însemna că produsele sale ar respecta standardele impuse de California, chiar dacă o doză completă depăşeşte limita. În completarea standardelor federale, Consumer Reports solicită FDA să ceară etichetarea culorilor specifice de caramel pe lista de ingrediente a produselor care le conţin, astfel încât consumatorii să facă alegeri informate. Totuşi, reprezentanţii Asociaţiei Naţionale pentru Băuturi din Statele Unite garantează siguranţa produselor din industria americană.