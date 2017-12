Băuturile carbogazoase provoacă anual 184.000 de decese în lume

Un studiu publicat luni în revista americană ”Circulation” arată că băuturile carbogazoase și altele din categoria celor dulci sunt responsabile anual de circa 184.000 de decese la nivel mondial. Aceasta este prima cercetare globală detaliată asupra impactului consumului acestor băuturi având ca rezultat decesul și invaliditatea determinate de diabet, boli cardiovasculare și cancer. În acest studiu, cercetătorii au stabilit că 133.000 de decese legate de consumul acestor băuturi s-au produs ca rezultat al diabetului, 45.000 ca rezultat al bolilor cardiovasculare și 6.450 - al cancerului. Multe țări au un număr mare de decese care rezultă dintr-un singur factor alimentar cunoscut, și anume sucurile și alte băuturi din fructe sau dulci cum ar fi ice tea, reducerea drastică a consumului sau eliminarea lor trebuind să fie o prioritate la nivel global, a explicat dr. Dariush Mozaffarian, decan al Facultății de Științe ale Nutriției de la Universitatea Tufts din Boston (Massachusetts) și principalul autor al studiului. Din cercetare nu au făcut parte sucurile de fructe naturale stoarse în întregime.

Estimările de consum s-au făcut pornind de la 62 de anchete alimentare efectuate asupra unui număr de 61.1971 de persoane, între anii 1980 și 2010, în 51 de țări. Cercetătorii au estimat, de asemenea, cantitățile de zahăr disponibile la nivel național din 187 de țări și au făcut o corelare cu frecvența cazurilor de diabet zaharat, de boli cardiovasculare și de cancer în diferite regiuni geografice și la diferite populații. Impactul consumului de sucuri și alte băuturi dulci asupra mortalității variază semnificativ între diferitele populații, de la o rată de mai puțin de un procent în Japonia, la vârsta de peste 65 de ani, la una de 30% la mexicanii sub 45 de ani. Printre cele 20 de țări cele mai populate, Mexicul a avut, în perioada studiului, cea mai mare rată a mortalității atribuite consumului de băuturi carbogazoase și alte băuturi dulci, cu 405 decese la un milion de adulți sau 24.000 de decese pe an. SUA au fost pe locul al doilea, cu 125 de decese anual la un milion de adulți sau 25.000 de decese pe an.

Aproximativ 76% dintre decesele legate de consumul de sucuri și de alte băuturi dulci au fost înregistrate în țările cu venituri mici și medii. În total, proporția de tineri adulți cu boli cronice, cum ar fi diabetul, atribuite băuturilor carbogazoase și altor băuturi dulci a fost mai mare decât la persoanele în vârstă, relevă studiul citat de AFP.