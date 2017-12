Baza de date a Poliţiei Române, inoperabilă

PROBLEME TEHNICE Baza de date a Poliţiei Române nu mai poate fi accesată de aproape trei luni, din cauza unor probleme tehnice. Cele două programe folosite pentru recunoaşterea facială şi identificarea amprentelor suspecţilor nu mai funcţionează, verificările fiind astfel îngreunate. La ora actuală, oamenii legii sunt nevoiţi să compare manual amprentele suspecţilor. Programele Imagetrak şi AFIS 2000, folosite de criminalişti pentru identificarea persoanelor suspecte, nu mai funcţionează din 20 iunie, din cauza unei defecţiuni la sistemul de alimentare care nu a putut fi remediată. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Române, a fost făcută achiziţia pentru un nou sistem de alimentare, iar specialiştii lucrează pentru a repara sistemul. În lipsa celor două programe, poliţiştii sunt nevoiţi să compare manual fişele vechi cu probele pe care le găsesc la faţa locului în urma unei anchete. Programul Imagetrak este cea mai complexă bază de date a Poliţiei Române şi conţine datele particulare ale tuturor suspecţilor înregistraţi la nivel naţional, respectiv înălţime, greutate, culoarea ochilor, a părului şi semne particulare, cum ar fi tatuaje, cicatrice. Sistemul de recunoaştere facială Imagetrak stochează şi examinează fotografii de semnalmente, date antropometrice, semne particulare şi date despre fapta şi modul de operare, în scopul identificării unor categorii de persoane care au săvârşit fapte penale şi al clarificării unor aspecte de interes operativ în activitatea Poliţiei şi altor unităţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), potrivit datelor de pe site-ul Poliţiei Române.

CONTRACTE DE MENTENANŢĂ EXPIRATE Despre acest subiect, ministrul Administraţiei şi Internelor, Mircea Duşa, a declarat: “Când am venit la minister şi am aflat că aceste baze de date nu funcţionează, am făcut eforturi ca, la rectificarea bugetară, să se aloce bani pentru mentenanţa lor, în contextul în care contractele expiraseră. S-a luat legătura cu firma din Franţa, cea care asigură mentenanţa, iar reprezentanţii acesteia sunt în România de două săptămâni”. Ministrul de Interne a mai spus că procedurile pentru asigurarea mentenanţei sunt demarate şi că vineri vor avea loc negocieri pentru încheierea contractelor. Duşa a adăugat că problemele înregistrate nu au provocat blocarea cercetărilor efectuate în dosare. Şeful Institutului de Criminalistică din cadrul Poliţiei Române, Gabriel Ţîru, a declarat, ieri, că s-a luat legătura cu specialiştii firmei care a produs sistemul de comparare a datelor folosit de Poliţia Română, pentru remedierea defecţiunilor, şi au fost deja achiziţionate câteva piese, problema de soft rămânând, însă, nerezolvată. „Aceste probleme îngreunează derularea anchetelor, pentru că sistemul respectiv ne permite să facem mai multe identificări într-un timp mai scurt. Spre exemplu, prin intermediul sistemului putem realiza 20 de identificări în 24 de ore, în vreme ce, lucrând manual, putem face doar opt identificări în 24 de ore. Sperăm ca problemele existente să se rezolve cât mai rapid cu putinţă”, a declarat cms. şef Valentin Burlacu, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. „Şi atunci când folosim sistemul acesta informatic, o parte din munca necesară este depusă de lucrătorul de poliţie. Sistemul ne ajută, însă, să realizăm identificările mai rapid, deci, din punctul de vedere al timpului, ne aduce un câştig”, a explicat cms. şef Sinan Musledin, şeful Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Constanţa.

Poliţia Română precizează că activitatea instituţiei nu a fost blocată. Deşi sistemul AFIS prezintă disfuncţionalităţi de ordin tehnic, problema nu a afectat integritatea bazei de date naţionale, informaţiile nu au fost pierdute. Sistemul Imagetrak are, însă, o defecţiune la sursa de alimentare.