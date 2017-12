Baza de la Deveselu, sub autoritatea Comandamentului din Napoli

Baza de la Deveselu va funcționa sub autoritatea Comandamentului Forțelor Întrunite de la Napoli, a anunțat ieri ministrul Apărării, Mircea Dușa, care a avut o întrevedere cu amiralul Mark Ferguson, șeful Comandamentului Aliat Întrunit de la Napoli, aflat în vizită în România. Dușa a reafirmat că baza militară de la Deveselu este "o capabilitate defensivă" a statelor NATO. El a precizat că a vorbit cu Mark Ferguson despre situația de securitate pe flancul estic al NATO și UE. "Am subliniat amândoi, încă o dată, solidaritatea Alianței, cu referire la asigurarea securității în această zonă și importanța măsurilor stabilite la summitul din Țara Galilor, la nivel politic și militar. (...) Am apreciat susținerea Comandamentului de la Napoli când s-a pus problema înființării în România a unui Comandament multinațional de divizie", a declarat Mircea Dușa. Pe de altă parte, Mark Ferguson a precizat că a fost abordat și subiectul dislocării, luna viitoare, a 1.000 de militari din comandamentul său în poligonul de la Cincu.