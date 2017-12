Bază generală de date pentru toţi studenţii din ţară

Registrul matricol unic este în faza finală. Acest lucru înseamnă că, de la 1 octombrie, toţi studenţii înscrişi în primul an la facultăţile de stat sau particulare vor fi înregistraţi în această bază de date naţională. „Mai sînt de finalizat detalii cum ar fi natura informaţiilor despre fiecare student, pe care le vom introduce în această bază de date. Este în pregătire şi un ordin de ministru prin care tuturor universităţilor li se va solicita lista studenţilor înscrişi în primul an de studii în 2009-2010”, a declarat consilierul ministrului Educaţiei, Remus Pricopie. Acest program va funcţiona experimental în anul universitar 2009-2010, iar începînd din octombrie 2010 va fi complet operaţional. „Registrul matricol unic va putea fi folosit atît pentru analize şi statistici legate de studenţi şi programe de studii, dar se va putea ţine şi un control strict al diplomelor emise”, a precizat Pricopie. Registrul matricol unic, în care să apară toţi studenţii din facultăţile acreditate, va fi o soluţie la problema diplomelor ilegale, în condiţiile în care, pînă acum, diplomele cu antetul ministerului se dădeau fără niciun control, consideră rectorul Academiei de Studii Economice Bucureşti (ASE), Ion Roşca: „Procedura de eliberare a diplomelor ţine de deontologia universitară. Se merge pe încredere, respectiv Editura Romdidac eliberează diplome în alb, cu antetul şi însemnele Ministerului Educaţiei, în funcţie de cîte astfel de documente cere fiecare instituţie de învăţămînt acreditată sau autorizată. Şi asta fără niciun control. Anul acesta a fost primul an în care ministerul a cerut să avizeze numărul diplomelor cerute de universităţi. Soluţia pentru abuzuri precum cele din cazul Spiru Haret este Registru matricol unic, un proiect european care va aduce ordine în sistem”.