Bază modernă de instruire pentru navigatori

Personalul navigant din România se va putea bucura de condiţii mai bune de instruire. Conducerea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV Constanţa a inaugurat, ieri, noile facilităţi de perfecţionare a personalului navigant din cadrul bazei de instruire şi antrenament a instituţiei. Baza de instruire, aflată pe malul lacului Siutghiol, este dotată cu unul dintre cele mai moderne simulatoare pentru antrenarea personalului în caz de prăbuşire a elicopterului în mare. „Este al doilea simulator de acest fel din lume şi ne putem mândri că se află la Constanţa”, a declarat directorul general al CERONAV, Dorel Popa. El a precizat că, în urma investiţiilor făcute, baza de instruire a fost modernizată la cel mai înalt nivel al standardelor europene. „Ca urmare a modernizării bazei vom reuşi să creştem nivelul de pregătire al celor care lucrează pe mare. Navigatorii, personalul de pe platformele petroliere marine, etc. vor căpăta, în urma cursurilor oferite în noua bază, bagajul de cunoştinţe necesar pentru a rămâne pe piaţa muncii”, a adăugat Dorel Popa. Lucrările de modernizare au început în 2009 şi au fost realizate din fonduri proprii. Deşi se află în subordinea Ministerului Transporturilor, CERONAV se autofinanţează. „Tot ce am reuşit să construim am realizat din fonduri proprii, provenite de la cursanţii noştri. Avem un fond de dezvoltare, iar suma necesară investiţiei pe care o inaugurăm (aproape 3 milioane de euro) am strâns-o în zece ani”, a explicat directorul instituţiei. În cadrul lucrărilor de modernizarea a bazei de instruire de pe malul lacului Siutghiol au fost reamenajate sălile de curs, atelierele de mecanică şi tâmplărie, hangarele pentru ambarcaţiuni şi a fost construită o piscină de antrenament pentru salvare şi supravieţuire pe mare.