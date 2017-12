Bază nautică fără autorizaţie şi şezlonguri amplasate abuziv pe plaja Cazino

Direcţia Apelor Dobrogea Litoral a organizat, ieri dimineaţă, o acţiune de control pe plaja din Mamaia. În urma verificărilor făcute de către inspectorii DADL s-a constatat că operatorul de plajă Romned Port Operator s-a extins cu activitatea pe o suprafaţă mai mare decît cea pe care o are închiriată. Pe plaja din dreptul restaurantului Melody, în zona Cazino, Direcţia Apelor a constatat ocuparea fără contract a proprietăţii publice şi desfăşurarea de activităţi de închiriere de şezlonguri pe o altă suprafaţă decît cea contractată şi de activităţi de agrement nautic fără autorizaţii în vigoare şi fără a se respecta Planul Urbanistic Zonal (PUZ). Pe suprafaţa adiacentă celei deţinute prin contract a fost amplasată o baza de agrement nautic cu un număr de 24 de ski-jeturi şi alte ambarcaţiuni. Fără nicio jenă, reprezentanţii Romned au ocupat abuziv suprafaţa de plajă cu zeci de şezlonguri ce urmau a fi închiriate către turişti. Directorul DADL, Laurenţiu Marin, a declarat că baza de agrement este administrată de o altă firmă decît concesionarul plajei, care, probabil, a subînchiriat plaja de la Romned. „Am primit o sesizare conform căreia operatorul de plajă Romned Port Operator s-a întins peste graniţele sectorului care îl avea prin contract. Am analizat hărţile şi am constantat că a depăşit cu mult limita sectorului de plajă pe care l-a concesionat. Baza nautică amplasată ilegal pe domeniul public al statului nici măcar nu respectă normele legislative în vigoare, avînd peste 10 ambarcaţiuni, dar fără a avea o ambarcaţiune de salvare. Mai mult decît atît, această bază nautică nu apare în niciun PUZ al Primăriei şi nu are niciun fel de aviz sau autorizaţie“, a declarat Laurenţiu Marin. El a precizat că s-a dispus dezafectarea bazei de agrement şi eliberarea plajei în 24 de ore, agentul economic urmînd a fi sancţionat şi cu o amendă cumulată de 30.000 de lei, pentru toate încălcările legislaţiei constatate de inspectorii DADL. În timpul verificărilor, reprezentanţii DADL au fost înjuraţi şi ameninţaţi de reprezentanţii societăţii comerciale care administrează baza nautică ad-hoc, motiv pentru care directorul DADL a afirmat că va face o plîngere către Poliţie.