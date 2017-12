Bazinul descoperit al Delfinariului, în continuă modernizare

GRADENE ACOPERITE Delfinariul Constanţa se modernizează şi oferă condiţii mai bune vizitatorilor de la an la an. Dacă anul trecut a fost schimbată prelata cu care era acoperit bazinul în aer liber pentru ca delfinii să poată oferi demonstraţii în cele mai bune condiţii, anul acesta, înainte ca delfinii să fie mutaţi, a fost schimbat sistemul de prindere a prelatei. Şi asta nu e tot. Ieri, la Delfinariul Constanţa au fost montate mesh-uri care să acopere gradenele pe care stau vizitatorii care urmăresc spectacolele oferite de mamiferele marine. „Am completat acoperirea gradenelor cu opt mesh-uri, dar care acoperă secvenţial băncile. Am ales să optăm pentru acest sistem de acoperire, pe de o parte pentru că unii vizitatori poate doresc să stea la umbră, iar alţii, la soare. Pe de altă parte, în acest fel, curenţii de aer circulă neuniform şi spaţiul se răcoreşte mai eficient. Oamenii se prăjeau pe acele gradene dacă veneau să urmărească spectacolul de la prânz al delfinilor“, a declarat directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa, Adrian Bîlbă. El a explicat că, în zilele toride de vară, temperatura pe gradene ajungea, la ora prânzului, chiar la 60 de grade Celsius. Directorul CMSN a spus că în acest fel vrea să-i atragă pe turişti să vină şi la spectacolele de la prânz şi să nu ocolească Delfinariul din cauza căldurii.

SPECTACOLE CU VEDETE Bîlbă a mai spus că doreşte ca, în viitorul apropiat, să mai programeze un spectacol cu delfini, la ora 21:00. „Aici am întâmpinat câteva probleme tehnice. Pe de o parte, personalul Delfinariului îşi termină programul la ora 21:00 şi trebuie să găsim o soluţie pentru a-i plăti pentru orele suplimentare, iar pe de altă parte, spectacolele de seară şi cluburile reprezintă o concurenţă acerbă“, a mai spus Bîlbă. El a explicat că pentru a concura cu oportunităţile de distracţie din timpul nopţii din Constanţa şi Mamaia şi-a propus ca ultima demonstraţie a delfinilor să fie prezentată de câte o vedetă autohtonă. „În acest fel, show-ul va fi garantat: în primul rând, delfinii vor surprinde şi încânta cu acrobaţiile lor, iar în al doilea rând, vedetele vor atrage vizitatorii prin prezenţa lor. Pentru început vrem să facem acest test în weekend-uri, iar pe parcurs poate vom extinde programul pentru în fiecare zi a săptămânii“, a mai spus Bîlbă.