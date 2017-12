B.B. King a fost otrăvit?!

Autorităţile din Nevada au anunţat luni că au demarat o anchetă pentru a investiga circumstanţele în care B.B. King a murit la vârsta de 89 de ani, pe 14 mai, după ce două dintre fiicele artistului au lansat o serie de acuzaţii publice, spunând că tatăl lor a fost asasinat, potrivit Reuters. Biroul de medicină legală din comitatul Clark, statul american Nevada, a anunţat că trupul neînsufleţit al celebrului chitarist şi cântăreţ de blues american se află în juridiscţia sa şi rezultatele autopsiei acestuia vor fi obţinute cel mai devreme peste şase săptămâni. Aceeaşi instituţie americană a adăugat faptul că va efectua şi o anchetă oficială, în colaborare cu Poliţia din Las Vegas.

Două dintre fiicele muzicianului B.B. King, Karen Williams şi Patty King, spun că tatăl lor a fost otrăvit de doi dintre asociaţii săi, dintre care unul este avocatul care s-a ocupat de afacerile artistului. Acesta din urmă consideră însă că respectivele declaraţii sunt nefondate şi lipsite de respect la adresa muzicianului. Karen Williams şi Patty King au dezvăluit de asemenea, într-o înregistrare video publicată pe internet, că membrii familiei King au fost împiedicaţi să îl viziteze pe B.B. King de către cei doi asociaţi ai acestuia, în ultimele zile de viaţă ale artistului american.

Potrivit medicilor legişti din Las Vegas, artistul a murit în somn, iar decesul său a fost cauzat de o serie de accidente vasculare cerebrale (AVC) de mică intensitate. B.B. King a fost diagnosticat cu diabet de tip 2 în anii '80. Muzicianul a fost internat de urgenţă, în prima parte a lunii aprilie, într-o clinică din Las Vegas, din cauza deshidratării, o complicaţie medicală generată de diabet. Funeraliile sale sunt programate pentru vineri, în statul american Mississippi. Nu se ştie deocamdată dacă ancheta oficială deschisă de Poliţia din Las Vegas va determina o amânare a ceremoniei funerare.

Născut în Mississippi, muzicianul american, căruia i se mai spunea King of the Blues (Regele blues-ului), este considerat unul dintre cei mai mari chitarişti din toate timpurile şi mulţi artişti de seamă, precum Eric Clapton, spun că s-au inspirat de-a lungul anilor din muzica sa. B.B. King şi-a început cariera muzicală în 1947. În anii '50, el susţinea, în medie, 275 de concerte pe an, iar în 1956 a avut 342 de concerte. În ultimii ani, cântăreţul a continuat să susţină, în medie, 100 de concerte pe an. Recompensat cu 15 premii Grammy, B.B. King a avut numeroase piese de succes, cele mai cunoscute fiind ”Every Day I Have The Blues” şi ”The Thrill Is Gone”, interpretate de artist la chitara lui, Lucille.