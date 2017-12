BBC va produce un documentar despre ultimii cinci ani din viața lui David Bowie

Ultimii cinci ani din viața cântărețului britanic David Bowie vor fi subiectul unui nou documentar marca BBC, regizat de Francis Whately, ce va fi proiectat pe postul BBC Two, pentru a marca un an de la moartea artistului. Filmul se va axa pe ultimele două albume ale artistului, ”The Next Day” și ”Blackstar”, dar și pe musicalul ”Lazarus”, care a fost reprezentat recent pe scena din Londra. Filmul documentar va fi regizat de Francis Whately, ca o continuare a documentarului său din 2013, ”David Bowie: Five Years”, care a primit numeroase aprecieri. Filmul va prezenta noi interviuri și videoclipuri ce vor fi făcute publice în premieră, potrivit BBC. Un cântec nelansat a cappella al lui Bowie, înregistrat pentru ”Lazarus”, va fi prezentat în filmul intitulat ”David Bowie: The Last Five Years”. Printre cei care au lucrat la film se numără producătorul Tony Visconti, care a lucrat cu Bowie și muzicienii care au lucrat la albumele ”The Next Day” și ”Blackstar”, care vor recrea câteva dintre ultimele sesiuni de înregistrări în studio. ”Am sperat întotdeauna că voi face un nou film despre Bowie întrucât abia am reușit să pătrundem la suprafața lucrurilor în primul film, dar nu mă așteptam să fie atât de curând. Cu toate acestea, uitându-mă la creativitatea extraordinară a lui Bowie de-a lungul ultimilor cinci ani ai vieții sale, am reexaminat opera sa și am mers dincolo de viziunea simplistă că activitatea sa se baza doar pe schimbare - Bowie cameleonul. În locul acestei presupoziții, mi-ar plăcea să arăt cum schimbările erau adesea superficiale și că temele esențiale ale operei sale erau consistente - alienarea, moartea și faima”, a declarat Whately.

Printre evenimentele ce vor marca un an de la moartea vedetei se numără și ”Bowie at the BBC”, ce va fi difuzat de BBC Four, o compilație cu imagini rare din arhiva lui Bowie, conținând concerte și interviuri la BBC, pe o perioadă de peste 40 de ani. Radio 2 va dedica un documentar hitului lui Bowie ”Life On Mars”, în timp ce 6 Music va marca ceea ce ar fi fost cea de-a 70-a aniversare a lui Bowie, duminică, 8 ianuarie, cu o zi de emisiuni dedicate artistului. David Bowie a fost cântăreţ, compozitor, producător şi inginer de sunet şi a câştigat numeroase premii BRIT, MTV Music Video şi Grammy. Activ pe parcursul a cinci decenii şi cunoscut pentru reinventarea periodică a stilului său, Bowie este considerat un influent inovator în muzică. David Bowie s-a inspirat pentru muzica sa dintr-o vastă paletă de forme de artă, filosofie şi literatură. El a fost, de asemenea, actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale. Cel mai recent material discografic, al 28-lea din carieră, intitulat ”Blackstar”, a fost lansat pe 8 ianuarie, ziua în care artistul a împlinit vârsta de 69 de ani. Muzicianul britanic David Bowie a murit pe 10 ianuarie, după o luptă de 18 luni cu cancerul.