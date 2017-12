BC Athletic a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere

Duminică după-amiază, în Sala Sporturilor din Constanța, Baschet Club Athletic Constanța a susținut ultimul său meci în sezonul regulat din Liga 1 la baschet masculin. Deși abordau cu mult optimism întâlnirea cu Dinamo II București din etapa a 14-a, baschetbaliștii constănțeni s-au văzut întrecuți fără drept de apel de o formație care s-a aflat în permanență la conducere pe tabela de scor. Oaspeții au reușit un prim sfert foarte bun, în care au marcat 31 de puncte! Dinamo II și-a continuat evoluția foarte bună și în sfertul al doilea, în care la un moment dat avea 17 puncte avantaj, 44-27, în special grație preciziei la capitolul aruncări de trei puncte. Imediat după pauză, Athletic s-a apropiat la doar patru puncte (50-54, 58-62), însă revenirea nu s-a concretizat și măcar cu egalitate pe tabela de marcaj. Rezultat final: Baschet Club Athletic Constanța - Dinamo II București 68-81 (21-31, 21-23, 16-13, 10-14).

Punctele formației constănțene au fost reușite de Trandafir 17 (2x3), Mihai 16 (3x3), Liță 13, Isleam 5, Bercea 5 (1x3), Ursu 4, Oprean 3 (1x3), Takacs-Sixt 3 (1x3) și Neacșu 2.

„Cred că am făcut cel mai prost meci din acest sezon în defensivă! Ei au prins o zi extraordinară și îi felicit, sunt niște copii de mare perspectivă ai României și astăzi au meritat victoria, în special datorită procentajului foarte bun la aruncările de trei puncte. Vina este în totalitate a mea, nu cred că am pregătit meciul așa cum ar fi trebuit. Locul din clasament este mincinos pentru Dinamo II. Ei au jucători de mare perspectivă, dar nu s-au prezentat cu ei la toate meciurile din Liga 1 pentru că aceștia erau convocați la partidele echipei mari, din Liga Națională. Mă bucur că au ajuns la meciurile cu noi, ați văzut ce înseamnă jucători de Ligă Națională, sunt capabili să facă diferența. Am ratat astfel calificarea în turneul semifinal, iar federația va decide dacă noi și celelalte două echipe necalificate vom mai juca sau nu meciuri de clasament. Rămâne în competiție echipa Under 18, al cărei obiectiv este calificarea la turneul final”, a declarat antrenorul principal Alexandru Olteanu.

Sâmbătă, echipa de juniori sub 18 ani a clubului constănțean a obținut prima victorie în turneul semifinal al Campionatului Național U-18: Phoenix LPS Galați - BC Athletic Constanța 63-78 (17-20, 19-27, 15-15, 12-16).

Rezultatele etapei a 14-a:

CS Cuza Sport Brăila - ACS Agronomia 4Sports București 59-54

Baschet Club Athletic Constanța - Dinamo II București 68-81

Politehnica Iași - Steaua CSM EximBank II București (duminică, ora 17.30)

Phoenix II Galați a stat.

Clasament final după sezonul regulat:

1. CS Cuza Sport Brăila 23 de puncte din 12 jocuri

2. Politehnica Iași 20p/11j

3. Steaua CSM EximBank II București 18p/11j

4. ACS Agronomia 4Sports București 17p/12j

5. BC Athletic Constanța 16p/12j

7. Dinamo II București 15p/12j

6. Phoenix II Galați 14p/12j

Citește și:

BC Athletic vrea s-o învingă și pe Dinamo II la Constanța

Parteneriate cu mediul privat și cu mediul academic pentru BC Athletic Constanța

Succes prețios pentru BC Athletic Constanța, pe terenul Stelei

Misiune imposibilă pentru BC Athletic Constanța

BC Athletic nu a rezistat în fața Politehnicii Iași

BC Athletic va evolua duminică la Iași

Eșec pe teren propriu pentru BC Athletic