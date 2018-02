BC Athletic a mai legitimat doi jucători

Cu toate că s-au disputat deja trei etape din faza semifinală a Ligii 1 de baschet masculin, iar perioada de transferuri s-a încheiat demult, echipa Baschet Club Athletic Constanța a anunțat săptămâna aceasta că lotul său cuprinde încă doi jucători. Athletic a depus la federație în timp util cereri de transfer, însă FR Baschet a avut nevoie de timp pentru a lua deciziile necesare.

„Crește numărul Gladiatorilor din arenă! Pegkas Panaiotis se alătură Gladiatorilor din Tomis! Născut pe 25 septembrie 2000, la Constanța, Pegkas a început baschetul la clubul Fly OC Constanța, sub îndrumarea profesorului Cătălin Oprea, ca mai apoi să activeze la CSȘ 1 Constanța, sub îndrumarea profesorului Iulian Popa! Acum, Pegkas Panaiotis este dublu legitimat, la CSȘ 1 Constanța și la BC Athletic Constanța, activând atât pentru echipa de juniori U-18 CSȘ 1 Constanța, cât și la echipa de seniori a BC Athletic Constanța! Welcome în Arena Gladiatorilor!”, a anunțat gruparea constănțeană legitimarea juniorului care evoluează pe poziția 3.

Tot în ianuarie, clubul constănțean s-a mai înțeles și cu un baschetbalist de la Dinamo București, Ștefan-Daniel Mâinea (20 de ani), dar Dinamo, care nu l-a plătit pe jucător de luni bune, a întâziat să dea un răspuns.

„Daniel Mâinea se alătură Gladiatorilor din Tomis! Component al naționalei României de baschet 3x3, U-18 și U-20, fost jucător al CN „Aurel Vlaicu” București și Dinamo București, Dani Mâinea vine în Arena Gladiatorilor de la malul mării într-un moment când BC Athletic susține cele mai tari meciuri din Liga 1 de Baschet Masculin! Dani Mâinea este un jucător care vine din Liga Națională, acolo unde a jucat în toate cele 17 meciuri disputate până acum de CS Dinamo București, cu o linie statistică de 4,9 puncte și 2,6 recuperări și cu o performanță stagională de 13 puncte și 4 recuperări în meciul cu CSU Sibiu. Astfel, după pauza de iarnă, în care BC Athletic și-a păstrat lotul intact, al doilea transfer al clubului, Dani Mâinea, va acoperi postul 3-4. Welcome în Arena Gladiatorilor!”, a postat BC Athletic pe pagina oficială de Facebook.

Duminică, de la ora 12.00, Athletic joacă în Sala Sporturilor din Constanța cu CSM Mediaș, în etapa a 4-a din faza semifinală.

Citește și:

BC Athletic Constața, învinsă la Sighet

Victorie netă pentru BC Athletic, în fața lui CSM Ploiești

BC Athletic debutează în faza semifinală din Liga 1