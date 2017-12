BC Athletic a rămas lider în Liga 1 de baschet masculin

Sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanța, în derby-ul Grupei a 4-a din Liga 1 de baschet masculin, Baschet Club Athletic Constanța a înregistrat primul eșec din acest campionat, 69-74 cu formația Colegiului Național „Aurel Vlaicu” din București. Un rezultat surprinzător, am putea spune, dacă ne gândim că gazdele conduceau la pauză cu 45-24! Totuși, Athletic a rămas lider al clasamentului, la egalitate de puncte cu Vlaicu, pentru că în tur, la București, s-a impus cu 92-86.

„Știam că la un moment dat urma să vină și o înfrângere și este mai bine că a venit acum, pentru că suntem un pic la adăpostul rezultatelor și asta e foarte bine. Însă mă deranjează modul în care a venit, după ce am condus la pauză cu peste 20 de puncte diferență, și asta ne arată că mai avem mult de lucrat la factorul psihic, pentru că astăzi aici am fost slabi. Sper ca pe viitor să nu mai avem această problemă. Cei tineri trebuie să aibă încredere în ei și în forțele lor, iar în cazul celor experimentați este altă problemă și mereu am discuții cu ei. Această înfrângere nu schimbă cu nimic situația noastră din clasament. Cred că dacă obținem două victorii în partidele cu sateliții ne asigurăm cel puțin locul 2 în clasamentul final și calificarea la turneul semifinal”, a declarat Alexandru Olteanu, antrenor principal la BC Athletic Constanța.

În clasament conduce BC Athletic Constanța, cu 13 puncte din 7 jocuri, urmată de CN „Aurel Vlaicu” București 13p/7j, Rapid București 11p/7j, Politehnica II Iași 10p/8j, BCM U. FC Argeș II Pitești 9p/7j și Phoenix II Galați 7p/6j. În clasament este inclus și rezultatul unui meci jucat în devans: Iași - Pitești 111-50 (etapa a 8-a). Meci amânat din etapa a 2-a: BCM U FC Argeș II Pitești - Phoenix II Galați (11 decembrie, ora 11.00).

În etapa a 8-a, constănțenii vor juca în deplasare cu Rapid București, miercuri 13 decembrie, de la ora 18.00. Ultimele două meciuri din sezonul regulat sunt programate pe teren propriu, cu sateliții echipelor din Iași (17 decembrie) și Galați (22 decembrie).

