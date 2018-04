BC Athletic Constanța - CSO Voluntari, prima finală din drumul spre... turneul final

Sâmbătă, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor din Constanța, se va disputa întâlnirea dintre formaţiile BC Athletic Constanța şi CSO Voluntari, din etapa a 12-a a fazei semifinale a Ligii 1 de baschet masculin. Un meci extrem de important pentru echipa de la ţărmul mării, care va înfrunta una dintre contracandidatele la o prezenţă în turneul final. Baschetbaliştii antrenaţi de Alexandru Olteanu şi Bogdan Ivanovici vor susţine o primă finală în drumul spre turneul final, pentru că în umătoarele etape vor juca în compania formaţiilor CSU Știința București şi CS Cuza Sport Brăila.

„Urmează un meci foarte important pentru noi. Revenim acasă după două meciuri disputate în deplasare. Ne-am pregătit bine şi trebuie să fim în formă în ultimele partide din actualul sezon. Obiectivul este prezenţa la turneul final. Trebuie să rămânem concentraţi. Mă simt bine la Constanţa, antrenorii şi managerul au încredere în mine”, a declarat americanul Jeremi Booth, omul numărul 1 pentru formaţia de la ţărmul mării.

„Am ajuns la meciurile decisive. Este primul dintr-o suită de trei, pe care trebuie să le câştigăm. Fiind primul, este cel mai important. Va fi un meci foarte echilibrat. Eu sper să reuşim să-i anihilăm şi să ne apropiem victoria, care ar însemna un pas către turneul final şi ne-ar da un moral bun înaintea meciurilor care urmează, cu Ştiinţa şi Brăila. Din păcate, depindem şi de jocul rezultatelor”, a afirmat Alexandru Olteanu, antrenorul principal al echipei constănțene.

„Şansele de calificare la turneul final sunt cincizeci la cincizeci. Au fost multe surprize şi am ajuns în situaţia în care nu mai depindem sută la sută de noi. Dacă ne păstrăm atitudinea, ambiţia şi agresivitatea pe care am avut-o în ultimele meciuri cu siguranţă vom reuşi această performanţă. Dacă nu, vom pierde cu capul sus. Sunt mândru că am ajuns până aici. Cred că sâmbătă unul dintre factorii care ne va împinge spre victorie vor fi fanii, fără de care nu am fi fost aici”, a spus Andrei Talpeş, team-managerul formaţiei constănțene.

